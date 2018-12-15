В Аргентине обнаружили останки древнего гигантского ленивца

Останки гигантского ленивца, жившего на Земле 700 тысяч лет назад, обнаружили на побережье Аргентины. Об этом сообщили власти муниципалитета Хенераль-Альварадо, где была сделана находка, передает ТАСС .



Изображение: Municipalidad de General Alvarado

Останки нашла семья из города Мирамар, гулявшая по берегу. Они отвезли окаменелости в городской музей и показали на карте место их обнаружения.

Как отметили власти, побережье Хенераль-Альварадо богато скелетами животных, живших на Земле тысячи или миллионы лет назад, и для их обнаружения бывает достаточно внимательно смотреть под ноги. Найти окаменелые кости этого ленивца помог сильный отлив. Обычно зона, где были обнаружены останки, среди которых была челюсть древнего Scelidoterios, находится под водой.



Изображение: Municipalidad de General Alvarado

Scelidoterios жили в эпоху позднего Плейстоцена. Вес взрослого ленивца превышал одну тонну. У этих животных был вытянутый череп, крупное тело и большие когти, которыми они рыли огромные норы под землей.