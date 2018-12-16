В Сеть попали характеристики Xiaomi Redmi 7 Pro

Компания Xiaomi готовится к анонсу новых смартфонов Redmi седьмой серии. Характеристики одного из них попали в Сеть, пишет Gizmochina.

Смартфон под кодовым названием M1901F9T (скорее всего, Redmi 7 Pro) прошел сертификацию китайского регулятора TENAA.



Фото: tenaa.com

Точных спецификаций устройства там не раскрыли, но уточнили: аппарат получит 5,84-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. В его верхней части появится вырез в форме капельки. Возможно, экран будет защищать стекло Gorilla Glass. Физические размеры гаджета составят 147,76×71,89×7,8 миллиметров.

Также известно, что Redmi 7 Pro оснастят аккумулятором емкостью в 2700 мАч. Кроме того, он будет работать на Android с фирменной оболочкой MIUI 10. На задней стороне корпуса расположится сканер отпечатков пальцев и сдвоенная основная камера. Последнюю, скорее всего, дополнят технологии искусственного интеллекта (AI).

Анонс Redmi 7 Pro, а также обычного Redmi 7 и упрощенного Redmi 7A ожидается в январе 2019 года.