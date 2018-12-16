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В Сеть попали характеристики Xiaomi Redmi 7 Pro
17.12.2018 09:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi готовится к анонсу новых смартфонов Redmi седьмой серии. Характеристики одного из них попали в Сеть,
Смартфон под кодовым названием M1901F9T (скорее всего, Redmi 7 Pro) прошел сертификацию китайского регулятора TENAA.
Точных спецификаций устройства там не раскрыли, но уточнили: аппарат получит 5,84-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. В его верхней части появится вырез в форме капельки. Возможно, экран будет защищать стекло Gorilla Glass. Физические размеры гаджета составят 147,76×71,89×7,8 миллиметров.
Также известно, что Redmi 7 Pro оснастят аккумулятором емкостью в 2700 мАч. Кроме того, он будет работать на Android с фирменной оболочкой MIUI 10. На задней стороне корпуса расположится сканер отпечатков пальцев и сдвоенная основная камера. Последнюю, скорее всего, дополнят технологии искусственного интеллекта (AI).
Анонс Redmi 7 Pro, а также обычного Redmi 7 и упрощенного Redmi 7A ожидается в январе 2019 года.
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Компания Xiaomi готовится к анонсу новых смартфонов Redmi седьмой серии. Характеристики одного из них попали в Сеть, пишет Gizmochina.
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