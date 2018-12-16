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velcom купил активы еще одного городского провайдера

17.12.2018 10:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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velcom купил активы телекоммуникационной компании «Айчына Плюс». Об этом говорится на официальном сайте последней.

velcom купил активы еще одного городского провайдера
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Между ОДО «Айчына Плюс» и velcom достигнута договоренность, согласно которой все права и обязанности по договорам об оказании услуг электросвязи (кроме телефонии) перейдут к velcom с 28 декабря этого года. Таким образом, оказание услуг абонентам «Айчыны Плюс» теперь будет предоставлять velcom.

«Предоставление конвергентных услуг по всей стране является частью стратегии холдинга A1 Telekom Austria Group, в состав которого входит телеком-оператор velcom, — пояснили представители оператора. — На белорусском рынке эта стратегия реализуется как путем строительства собственной сети, так и покупки действующих игроков на рынке. На протяжении нескольких лет velcom последовательно приобретает активы интернет и ТВ-провайдеров, а также расширяет абонентскую базу в рамках одного бренда. Кроме того, компания усиливает присутствие на локальном рынке в качестве поставщика контента на различных устройствах, как мобильных, так и стационарных. Уверены, что консолидация усилий и экспертизы компаний, а также модернизация технических активов операторов поможет расширить перечень предоставляемых сервисов, а также окажет положительное влияние на качество услуг для абонентов», — прокомментировали в velcom.

Ранее клиентами velcom стали абоненты минских провайдеров «Атлант Телеком» и «БЕЛИНФОНЕТ». Также к velcom перешли активы гомельского и витебского «Гарантов».

 
 
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velcom купил активы телекоммуникационной компании «Айчына Плюс». Об этом говорится на официальном сайте последней.
 
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