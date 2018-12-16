Появилось фото разбившегося в Украине истребителя Су-27

15 декабря в Житомирской области разбился истребитель Су-27. Сейчас фотографию разбившегося самолета опубликовало на своей странице в Facebook голландское издание Scramble Magazine.

По данным агентства, это Су-27 с бортовым номер 55 и серийным номером 36 911 021 308. Самолет относится к 831-й тактической авиационной бригаде, которая находится в поле рядом с аэродромом Озерное.

Напомним, борт потерпел крушение 15 декабря во время плановых полетов при заходе на посадку, пилот погиб. Госбюро расследований открыло уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Это уже не первая катастрофа в ВВС Украины — 16 октября этого года неподалеку от города Бердичева потерпел крушение истребитель Су-27УБ. Тогда погибли американский и украинский пилоты.