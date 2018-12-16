Ученые объяснили, как переместиться в прошлое

Ученые Массачусетского университета пришли к выводу, что машину времени, способную переместить человека в прошлое, можно построить с помощью двух голых сингулярностей. Об этом сообщает ресурс Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Общая теория относительности допускает существование замкнутых времениподобных кривых при специфических условиях, которые предотвращают нарушение принципа причинности. Таким образом, природа не допускает возникновения парадоксов из-за путешествия во времени.

Однако временные петли могут образовываться при наличии в физической системе экзотической материи с отрицательной массой, существование которой во Вселенной не доказано.

В новой работе физики показали, что в некоторых случаях петли времени могут образовываться без экзотической материи. Для этого необходимо расположить параллельно друг другу два сверхдлинных стержня, в центре которых находится сингулярность — точка с бесконечной плотностью, температурой и давлением.

Согласно современным научным представлениям, сингулярности находятся в центре черных дыр, однако в данном случае они должны быть закрыты горизонтом событий. Тогда между стержнями возникнет замкнутая времениподобная кривая.