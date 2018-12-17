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В Минске запустили первые тестовые станции 5G-сети

18.12.2018 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Инфраструктурный оператор beCloud запустил первые опытные зоны 5G в Минске. Пилотный проект основан на технологии 5G New Radio, включает три базовые станции в центральных районах Минска в диапазоне 3,5 ГГц. Абоненты пользоваться этой сетью пока не могут.

В Минске запустили первые тестовые станции 5G-сети
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Проект разработан beCloud совместно с компанией Ericsson Nikola Tesla. Базовые станции позволят обеспечить сверхскоростную передачу данных — 1 Гбит/с и более на одно абонентское устройство, и изучить возможность совместного с другими системами использования диапазона 3,5 ГГц.

Опытные зоны позволят протестировать перспективные для 5G области — возможности новой технологии могут быть полезны для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики, «интернета вещей» и других проектов.

Когда 5G-сеть станет доступна для использования в Беларуси, пока не сообщается. Кроме того, потребительских устройств, поддерживающих 5G-сеть, пока не продается.

Напомним: 5G — новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Она обеспечит не только более высокую пропускную способность по сравнению с той, что доступна сегодня, но и существенно меньшие задержки передачи данных.

 
Теги: Минск
 
 
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Инфраструктурный оператор beCloud запустил первые опытные зоны 5G в Минске. Пилотный проект основан на технологии 5G New Radio, включает три базовые станции в центральных...
 
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