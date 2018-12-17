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Китаец нюхал носки каждый день и попал в больницу

18.12.2018 11:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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У каждого свои странности. Но необычная привычка жителя Китая поставила под угрозу его здоровье. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на китайские издания.

37-летний мужчина по имени Пэн из города Чжанчжоу каждый день после работы нюхал свои грязные носки, так как «пристрастился» к этому. Через некоторое время он попал в больницу с жалобами на боль в груди, затрудненность дыхания и кашель.

Медики заподозрили пневмонию, однако лечение от нее не дало результата. Дальнейшие осмотры показали, что у Пэна в легких развилась серьезная грибковая инфекция.

Китаец нюхал носки каждый день и попал в больницу
Изображение: Pear Video / sciencealert.com

Мужчину опросили еще раз, и он рассказал о своем ежедневном ритуале. Медики предположили, что грибковое заболевание было вызвано вдыханием грибковых спор, которые находились во влажной ткани носков. Скорее всего, спусковым крючком для болезни стало недосыпание, связанное с рождением ребенка, которое ослабило иммунитет мужчины.

Как только диагноз был поставлен, Пэна госпитализировали и начали лечить от грибковой инфекции. Ожидается, что его здоровье полностью восстановится.

Это может быть очевидным, но не стоит нюхать влажные носки. «Мы настоятельно рекомендуем ароматические свечи или какое угодно другое хобби», — иронично замечает обозреватель IFLScience.

Чтобы не вдохнуть грибковые споры, также лучше быть осторожным при разборке старых, ветхих дач или использовании лежалого строительного материала, пишет «Наука и жизнь». Небольшие пятна плесени на хлебе нужно тщательно вырезать. При значительном распространении плесени придется хлеб выбросить. Загнивающие места в яблоках также можно вырезать, а вот с плесневелыми фруктами и овощами придется сразу же распрощаться.

 
 
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У каждого свои странности. Но необычная привычка жителя Китая поставила под угрозу его здоровье. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на китайские издания.
 
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