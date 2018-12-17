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Американский эксперт рассказал о российских аналогах Glock

18.12.2018 11:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российские оружейники уже не раз пытались создать оружие, похожее на австрийский пистолет Glock, утверждает военный эксперт Чарли Гао в своей статье для журнала The National Interest. Одной из первых таких попыток стал пистолет П-96. Этот пистолет предназначался для скрытого ношения, а компоновка с небольшими изменениями напоминала Glock.

Американский эксперт рассказал о российских аналогах Glock
П-96. Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Некоторые конструктивные особенности были неудачными. Например отводить затвор П-96С в крайнее заднее положение можно было исключительно при полностью нажатом спусковом крючке, иначе могла произойти поломка шептала. Поэтому для извлечения нестреляного патрона из патронника такую процедуру производить было нельзя — оружие могло выстрелить. В целом П-96 оказался неудачным пистолетом.

Американский эксперт рассказал о российских аналогах Glock
ГШ-18. Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Другим российским оружием, испытавшим на себе влияние Glock, стал ГШ-18, принятый на вооружение в 2000 году. Как и у австрийского пистолета, рамка ГШ-18 выполнена из пластика (стеклонаполненный полиамид) со стальными вставками, что уменьшает массу оружия. Этот пистолет успешно прошел государственные испытания и был принят на вооружение рядом российских спецслужб. Сам пистолет получился не без недостатков: стрелки отмечают тугой спуск и жалуются на то, что оружие немного уводит вверх при стрельбе.

Американский эксперт рассказал о российских аналогах Glock
СР-1. Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

По мнению автора, прослеживается влияние Glock и на пистолет СР-1, созданный специально для стрельбы бронебойными патронами. Например, безопасность обеспечивают два автоматических предохранителя в виде клавиш на спусковом крючке (аналогично предохранителю пистолета Glock), а рамка пистолета выполнена из легкого ударопрочного полимера.

 
 
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Российские оружейники уже не раз пытались создать оружие, похожее на австрийский пистолет Glock, утверждает военный эксперт Чарли Гао в своей статье для журнала The...
 
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