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Скорее всего, вы заряжаете смартфон неправильно. 5 правил, как продлить жизнь батарее
18.12.2018 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Недавно купленный смартфон отлично держит заряд, но проходит время — и он «умирает» все быстрее. Что за ерунда? Возможно, вы заряжаете его неправильно. Редактор 42.TUT.BY Анна Ермаченок объясняет, как заставить батарею вашего телефона жить дольше.
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Недавно купленный смартфон отлично держит заряд, но проходит время — и он «умирает» все быстрее. Что за ерунда? Возможно, вы заряжаете его неправильно. Редактор...
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