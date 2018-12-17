В следующем году LG выпустит телевизоры, сворачивающиеся в трубочку

Компания LG в следующем году планирует начать продажи телевизоров, которые можно свернуть в рулон. Об этом пишет Bloomberg.





Предполагается, что 65-дюймовые телевизоры будут выполнены по технологии OLED. Когда телевизор не используют, его можно будет свернуть в рулон внутри подставки. Возможен и «половинчатый» вариант, когда экран уйдет внутрь только частично.

Например, так получится убрать лишние полосы при демонстрации широкоформатного видео и переключиться с 16:9 на 21:9, уточняет IXBT. Сворачиваться ТВ будет автоматически по нажатию на специальную кнопку, как дверь в гараже.