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В следующем году LG выпустит телевизоры, сворачивающиеся в трубочку
18.12.2018 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания LG в следующем году планирует начать продажи телевизоров, которые можно свернуть в рулон. Об этом
Предполагается, что 65-дюймовые телевизоры будут выполнены по технологии OLED. Когда телевизор не используют, его можно будет свернуть в рулон внутри подставки. Возможен и «половинчатый» вариант, когда экран уйдет внутрь только частично.
Например, так получится убрать лишние полосы при демонстрации широкоформатного видео и переключиться с 16:9 на 21:9,
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Компания LG в следующем году планирует начать продажи телевизоров, которые можно свернуть в рулон. Об этом пишет Bloomberg.
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