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Новую подлодку «убийцу кораблей» для ВМС США спустили на воду

18.12.2018 15:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Восемнадцатая по счету подводная лодка класса «Вирджиния» была спущена на воду на верфи Huntington Ingalls Industries, сообщает сайт компании. Субмарина получила название Delaware (SSN 791), это последняя подлодка серии Block III.

В подлодки Block III был внедрен новый пакет программного обеспечения, содержащий усовершенствованные алгоритмы для отслеживания и при необходимости уменьшения производимого лодкой электромагнитного излучения.

Процесс спуска на воду субмарины водоизмещением 7800 тонн занял три дня и завершился 17 декабря. Над постройкой подлодки, заложенной в 2013 году, в разное время работали около 10 000 корабелов.

USS Delaware — это воплощение последних достижений в области электроники и машиностроения. Субмарина способна охотиться на подлодки противника на малой и большой глубине, может наносить удары по побережью крылатыми ракетами «Томагавк».

Кроме того, подлодка подготовлена для ведения асимметричных боевых действий: может доставлять к месту диверсий боевых пловцов, устанавливать минные заграждения и проводить другие боевые операции.

 
 
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Восемнадцатая по счету подводная лодка класса «Вирджиния» была спущена на воду на верфи Huntington Ingalls Industries, сообщает сайт компании. Субмарина получила название...
 
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