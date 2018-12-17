|
Новую подлодку «убийцу кораблей» для ВМС США спустили на воду
18.12.2018 15:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Восемнадцатая по счету подводная лодка класса «Вирджиния» была спущена на воду на верфи Huntington Ingalls Industries,
В подлодки Block III был внедрен новый пакет программного обеспечения, содержащий усовершенствованные алгоритмы для отслеживания и при необходимости уменьшения производимого лодкой электромагнитного излучения.
Процесс спуска на воду субмарины водоизмещением 7800 тонн занял три дня и завершился 17 декабря. Над постройкой подлодки, заложенной в 2013 году, в разное время работали около 10 000 корабелов.
USS Delaware — это воплощение последних достижений в области электроники и машиностроения. Субмарина способна охотиться на подлодки противника на малой и большой глубине, может наносить удары по побережью крылатыми ракетами «Томагавк».
Кроме того, подлодка подготовлена для ведения асимметричных боевых действий: может доставлять к месту диверсий боевых пловцов, устанавливать минные заграждения и проводить другие боевые операции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восемнадцатая по счету подводная лодка класса «Вирджиния» была спущена на воду на верфи Huntington Ingalls Industries, сообщает сайт компании. Субмарина получила название...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)