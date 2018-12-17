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Лучшие недорогие смартфоны года по версии TUT.BY

18.12.2018 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно мы писали о самых выдающихся, на наш взгляд, флагманских смартфонах этого года. Сегодня мы расскажем о пяти аппаратах среднего ценового сегмента, которые, по нашему мнению, заслуживают наибольшего внимания в уходящем году. Проголосовать за лучший из них мы вновь предлагаем вам — нашим читателям!

ASUS ZenFone Max Pro M1

В своем обзоре гаджета мы назвали его чуть ли не единственным конкурентом недорогим Xiaomi — и неспроста. С учетом цены смартфон предлагает отличное сочетание «железа», времени автономной работы и материалов корпуса.

Лучшие недорогие смартфоны года по версии TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Аппарат выполнен из металла, оснащается 6-дюймовым экраном, а также аккумулятором на 5000 мАч. Он позволяет смартфону без подзарядки держаться до двух — двух с половиной дней при не очень активном использовании, и это отличный показатель. Кроме того, Max Pro M1 поддерживает быструю зарядку — до 100% аккумулятор восполняется чуть менее чем за три часа.

С «железом» вопросов также нет — аппарат работает на процессоре Snapdragon 636 вместе как минимум с 3/32 ГБ памяти. В AnTuTu это дает результат в 114 тысяч очков — более чем достаточно для выполнения любых повседневных задач.

Основная камера — двойная, на 13 Мп и 5 Мп. К сожалению, по качеству снимков (особенно в темноте) она проигрывает смартфонам от других компаний, продающихся по схожей цене.

 

Honor 8X

Одна из последних моделей бренда, которая выглядит как попытка бороться со смартфонами компании Xiaomi. В актив Honor 8X в первую очередь входит корпус с необычной текстурой задней крышки — слева она однородная, а с правой — зернистая. Смотрится необычно, особенно с учетом доступных цветов — яркого красного и синего.

Лучшие недорогие смартфоны года по версии TUT.BY

Из других особенностей гаджета — большой экран на 6,5 дюйма с очень тонкими рамками по краям. Благодаря этому создается впечатление почти полностью безрамочного смартфона.

К производительности особых претензий также нет. Процессор Kirin 710 вместе с 4/64 ГБ памяти (есть варианты с большим объемом хранилища) позволяет с комфортом запускать не только приложения социальных сетей и, например, банковские сервисы, но и игры. Емкость аккумулятора — 3750 мАч. Полного заряда хватит на день-полтора работы.

Основная камера на 20 Мп и 2 Мп снимает на уровне других смартфонов из этой ценовой категории: днем снимки и вовсе сложно отличить от сделанных на дорогие флагманские телефоны.

 

Huawei P20 Lite

На волне успеха топовых P20 и P20 Pro компания Huawei выпустила упрощенную версию устройства с приставкой Lite в названии. Обычно такие смартфоны пытаются «выехать» только за счет названия и внешнего сходства со старшими и более дорогими моделями, но P20 Lite — исключение из правил.

Лучшие недорогие смартфоны года по версии TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Его главная особенность — отличная для своего класса двойная основная камера (16 Мп и 2 Мп). Она хорошо снимает не только днем при хорошем освещении, но и вечером при недостатке света: на таких фотографиях почти не остается шумов.

Остальные параметры уже не так впечатляют, но все еще не вызывают серьезных нареканий. Благодаря процессору Kirin 659 и 4/64 ГБ памяти в AnTuTu результат аппарата составляет около 87 тысяч баллов (вполне достаточно для YouTube и соцсетей). От аккумулятора на 3000 мАч смартфон работает около одного дня.

 

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung первой среди ААА-производителей удалось выпустить смартфон среднего уровня с тройной основной камерой (24+5+8 Мп). Второй и третий датчики нужны для создания снимков с размытием фона, а также более широким углом обзора (около 120 градусов).

Лучшие недорогие смартфоны года по версии TUT.BY
Galaxy A7 (2018) справа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В целом основная камера создает хорошие снимки днем и менее качественные ночью. На широкоугольный объектив, на наш взгляд, вечером снимать не стоит.

За счет аккумулятора в 3300 мАч гаджет работает около полутора дней без подзарядки. На такой показатель в том числе получается выйти за счет AMOLED-экрана на 6 дюймов, который потребляет меньше энергии в сравнении с IPS. Процессор Exynos 7885 вкупе с минимум 4/64 ГБ позволяет не беспокоиться о производительности — в AnTuTu гаджет набирает около 120 тысяч баллов.

 

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi — компания, выпускающаяся огромное количество смартфонов из разных ценовых категорий. Относительно недорогих аппаратов в этом году у производителя также вышло немало, но, на наш взгляд, выделить стоит именно Redmi Note 5 (наш обзор)

Лучшие недорогие смартфоны года по версии TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С начала продаж гаджет успел подешеветь, и при этом не потерял актуальности. Главные плюсы смартфона — 5,99-дюймовый дисплей без «челки», мощный и достаточно экономичный процессор Snapdragon 636 (116 тысяч очков в AnTuTu), от 3/32 ГБ памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Он позволяет девайсу на одном заряде работать порядка двух дней.

Основная камера (12 Мп + 5 Мп) в ночное время снимает немного хуже того же Huawei P20 Lite, но в других условиях вполне конкурентоспособна. Последний, впрочем, меньше работает на одном заряде и не такой мощный.

Какой из названных выше смартфонов назвать лучшим недорогим устройством этого года, мы предлагаем определить вам — нашим читателям! Проголосуйте за понравившийся гаджет в форме ниже и напишите в комментариях, почему вы сделали именно такой выбор:

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Недавно мы писали о самых выдающихся, на наш взгляд, флагманских смартфонах этого года. Сегодня мы расскажем о пяти аппаратах среднего ценового сегмента,...
 
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