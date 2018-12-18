Как огромный авианосец заводят в док

Итальянский авианосец INS Cavour будет переоборудован для размещения истребителей пятого поколения F-35. Для этого корабль поместили в док на военно-морской базе Таранто. Видео , как это происходило, было опубликовано в Twitter.

Работы по переоборудованию авианосца займут около двух лет — до этого на корабле базировались многоцелевые штурмовики AV-8B «Харриер» II. Авианосец INS Cavour был спущен на воду 20 июля 2004 года, в состав боеготовых сил корабль был введен пять лет спустя — 10 июня 2009 года.

Полное водоизмещение авианосца — 35 000 тонн, длина — 244 м, ширина — 39 м. При необходимости авианосец может использоваться для перевозки десанта: 415 человек, до 100 единиц колесной техники, или 24 основных боевых танка, а также 50 тяжелых боевых бронированных машин.