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Как огромный авианосец заводят в док
19.12.2018 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Итальянский авианосец INS Cavour будет переоборудован для размещения истребителей пятого поколения F-35. Для этого корабль поместили в док на военно-морской базе Таранто.
Работы по переоборудованию авианосца
Полное водоизмещение авианосца — 35 000 тонн, длина — 244 м, ширина — 39 м. При необходимости авианосец может использоваться для перевозки десанта: 415 человек, до 100 единиц колесной техники, или 24 основных боевых танка, а также 50 тяжелых боевых бронированных машин.
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Итальянский авианосец INS Cavour будет переоборудован для размещения истребителей пятого поколения F-35. Для этого корабль поместили в док на военно-морской базе...
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