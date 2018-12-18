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Не больше 40 рублей: что подарить коллегам на Новый год

19.12.2018 16:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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До наступления Нового года осталось около полутора недель — если вы еще не успели выбрать подарки, стоит поторопиться! Мы собрали пять идей недорогих и полезных подарков, которые стоят не дороже 40 рублей.

Не больше 40 рублей: что подарить коллегам на Новый год
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Фитнес-браслет

Сегодня многие занимаются спортом и следят за своим здоровьем — с помощью фитнес-трекера делать это будет гораздо удобнее. Вариантов от разных брендов очень много, но повышенной популярностью заслуженно пользуются устройства Xiaomi.

Одна из самых ходовых моделей, которая успела существенно подешеветь с момента начала продаж, это Mi Band 2. Трекер может работать в паре со смартфонами на Android и iOS, защищен от попадания влаги и оснащается небольшим монохромным экраном на 0,42 дюйма. Устройство может проводить мониторинг вашего сна, сожженных калорий, а также оборудуется встроенным пульсометром. К тому же, на браслет приходят уведомления от приложений на смартфоне.

 

Внешний аккумулятор

Гаджеты разряжаются в самый неподходящий момент, а сразу же подзарядить их от электросети выходит не всегда. В таком случае на помощь приходят внешние аккумуляторы (или пауэрбанки).

Как и в случае в фитнес-браслетами, выбор достаточно широк, но одними из самых популярных моделей на KUPI.TUT.BY являются устройства от Xiaomi. Например, Mi Power Bank 5000 кроме емкости в 5000 мАч может похвастаться технологиями зашиты от перегрева и перегрузок, а также максимальным выходным током в 2,1А.

Mi Power Bank 2S 10 000 — модель с увеличенной емкостью в 10 000 мАч, функцией быстрой подзарядки подключаемых устройств, а также описанными выше «фишками» вроде защиты от перегрева и перегрузки. Кроме того, от этого пауэрбанка можно одновременно заряжать несколько гаджетов.

 

Электрическая зубная щетка

Электрическая зубная щетка не только позволяет делать меньше движений рукой при чистке зубов, но и гораздо качественнее очищает полость рта в сравнении с «классической» зубной щеткой. Одна из таких, с высоким рейтингом в нашем каталоге — это CS Medica CS-161.

Она производит около 22 тысяч пульсаций в минут и работает от одной батарейки (ААА) — по словам производителя, ее заряда может хватить до 150 дней. К плюсам пользователи также относят прорезиненную ручку и две сменные комплектные насадки, которые соприкасаются с зубами.

 

Bluetooth-гарнитура

Если вы часто разговариваете по телефону и при этом, например, вынуждены находиться за рулем, способом выйти из прийти Bluetooth-гарнитура. Xiaomi Mi Bluetooth headset — недорогая, и при этом достаточно качественная модель. От полного заряда она, по словам производителя, может проработать до пяти часов в режиме разговора и весит всего 6,5 грамм.

Покупатели относят к плюсам модели несколько креплений (амбушюр) в комплекте поставки, возможность быстрого вызова последнего набранного номера, а также качество связи. Из минусов — отсутствие регулировки громкости на самой гарнитуре.

 

Кофеварка

Самыми простыми, и вместе с тем надежными, моделями являются кофеварки капельного типа. В них нагретая из резервуара вода пропускается через молотый кофе, который находится в специальном сетчатом фильтре. После готовый напиток попадает в кофейник. К таким моделям относится, например, Maxwell MW-1650.

Ее мощность составляет 600 Вт, есть функции автоотключения и автоматического поддержания температуры недавно сваренного кофе (американо). Кроме того, аппарат позволяет приготовить кофе сразу на несколько человек.

 
 
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До наступления Нового года осталось около полутора недель — если вы еще не успели выбрать подарки, стоит поторопиться! Мы собрали пять идей недорогих...
 
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