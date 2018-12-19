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Робот может все что угодно? Пройдите тест и узнайте

20.12.2018 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мы живем в эпоху гаджетов и автоматизации. Всё развитие науки направлено на то, чтобы человек мог переложить хотя бы часть своих забот на плечи техники. Возможно, в ближайшем будущем мы будем окружены роботами, многие из которых существуют уже сейчас. Какие задачи они умеют выполнять, чему им еще предстоит научиться, а чего они не смогут делать никогда? Об этом наш новый тест, который мы сделали вместе с импортером бытовых роботов, компанией «Белробототехника».

 
 
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Мы живем в эпоху гаджетов и автоматизации. Всё развитие науки направлено на то, чтобы человек мог переложить хотя бы часть своих забот на плечи техники....
 
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