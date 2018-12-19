Мы живем в эпоху гаджетов и автоматизации. Всё развитие науки направлено на то, чтобы человек мог переложить хотя бы часть своих забот на плечи техники. Возможно, в ближайшем будущем мы будем окружены роботами, многие из которых существуют уже сейчас. Какие задачи они умеют выполнять, чему им еще предстоит научиться, а чего они не смогут делать никогда? Об этом наш новый тест, который мы сделали вместе с импортером бытовых роботов, компанией « Белробототехника ».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Робот может все что угодно? Пройдите тест и узнайте Мы живем в эпоху гаджетов и автоматизации. Всё развитие науки направлено на то, чтобы человек мог переложить хотя бы часть своих забот на плечи техники....