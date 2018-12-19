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«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

20.12.2018 09:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), а также с контейнерами с пробами из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля, совершил посадку в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 08.03 по московскому времени. Об этом сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП), пишет ТАСС.

«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NASA/Wikipedia

«Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом „Роскосмоса“ Сергеем Прокопьевым, астронавтом NASA Сереной Ауньон и астронавтом Европейского космического агентства Александером Герстом совершил посадку», — сказал представитель Центра. Корабль отстыковался от МКС в 04.40 по московскому времени.

На МКС продолжат работу космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 1 марта на корабле «Союз МС-12». В состав нового экипажа входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС еще в октябре 2018 года, однако не долетели до станции из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября.

Сообщается также, что вернувшиеся с МКС члены экипажа эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-09». «Все три члена экипажа корабля „Союз МС-09“ успешно эвакуированы», — сообщили в Центре. Ранее представитель ЦУП уточнял, что «самочувствие экипажа хорошее».

Пробы для ФСБ

Прокопьев привез на Землю специальные изолирующие контейнеры. В них содержатся пробы из отверстия «Союза МС-09», взятые во время выхода в открытый космос, а также образцы микрометеоритной защиты корабля.

Космонавты в ночь на 12 декабря выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке «Союза». Они вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли пробы с поверхности. Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Ранее Кононенко переслал на Землю фотографии образцов и самого отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09».

Источник в силовых структурах ранее сообщал ТАСС, что взятые во время выхода в космос 11−12 декабря пробы из «дыры» в «Союзе МС-09», а также с части противометеоритной защиты корабля будут 20 декабря переданы в лабораторию ФСБ для химического анализа.

Он уточнил, что в ракетно-космической отрасли нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований. Одна из задач экспертов службы, как уточнил источник, — определить во взятых пробах наличие герметика или клея, отличного от того, которым заделали отверстие космонавты 30 августа.

 
 
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Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), а также с контейнерами с пробами...
 
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