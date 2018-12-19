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Вьетнамский рыбак случайно поймал большую торпеду

20.12.2018 13:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В сеть вьетнамскому рыбаку Тран мин Ханю попала торпеда. Боеприпас дрейфовал в четырех с лишним милях от берега в территориальных водах Вьетнама, сообщает местная газета Тхань Ньен.

Судя по видео, в сети попалась китайская 533-мм торпеда Yu-6. Это оружие представляет собой копию российской торпеды 211ТТ1, разработанной специалистами ЦНИИ «Гидроприбор».

Рыбак сразу же сообщил пограничникам об опасной находке. Под присмотром военных торпеду доставили на берег. Длина торпеды составляет семь метров. Вероятно, ее потеряли во время учений — после пуска ее не смогли отследить и выловить.

Появление торпеды во вьетнамских водах можно объяснить наличием в нескольких сотнях миль от провинция Фу Йен, где была обнаружена U-6, острова Хайнань — крупной базы китайских подлодок. Также рядом находятся Парасельские острова, предмет давнего спора между КНР и Вьетнамом.

 
 
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В сеть вьетнамскому рыбаку Тран мин Ханю попала торпеда. Боеприпас дрейфовал в четырех с лишним милях от берега в территориальных водах Вьетнама, сообщает...
 
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