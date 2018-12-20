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Белорусские силовики запросили у Apple данные о 110 аккаунтах
21.12.2018 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Белорусские правоохранительные органы в первой половине 2018 года обратились в Apple с запросом предоставить данные о 110 аккаунтах, но не получили нужную информацию. Это следует из «
Согласно документу, за первое полугодие 2018 от белорусских силовиков к Apple поступил один запрос. Он был связан с раскрытием данных о 110 учетных записях.
Запрашиваемая информация предоставлена не была. Apple не пояснила в отчете причину отказа.
В ответ на такие запросы Apple может предоставить информацию об учетной записи владельца iTunes или iCloud — например, имя и адрес. В некоторых случаях силовики просят передать содержимое iCloud, в котором могут быть сохраненные фотографии, электронная почта, резервные копии устройств iOS, документы, контакты, календари и закладки. «Мы рассматриваем эти запросы очень тщательно и предоставляем контент только при наличии официального ордера», — уточняют в Apple.
Компания уже не впервые раскрывает информацию по обращению белорусских правоохранительных органов. Например, за вторую половину 2017 года силовики
Запросы от правоохранительных органов могут касаться поиска утерянных устройств, кредитных карт, которые использовали для покупок против воли владельца, а также случаев, когда предполагается, что учетная запись использовалась для противоправной деятельности. Кроме того, запросы могут касаться чрезвычайных ситуаций, когда есть угроза опасности для большого количества людей.
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Белорусские правоохранительные органы в первой половине 2018 года обратились в Apple с запросом предоставить данные о 110 аккаунтах, но не получили нужную...
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