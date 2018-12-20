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Венгрия отказалась от танков Т-72 в пользу немецких Leopard 2A7

21.12.2018 10:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Венгерская армия закупает 44 танка Leopard 2A7 сообщает Jane’s 360. Контракт был подписан 19 декабря между министерством обороны Венгрии и компанией Maffei Wegmann (KMW).

Венгрия отказалась от танков Т-72 в пользу немецких Leopard 2A7
Leopard 2A7. Фото: vpk.name

До этого венгерские военные использовали оставшиеся от Советской Армии танки Т-72. Планируется, что новые Leopard 2A7 заменят устаревшие машины до 2020 года.

Кроме танков венгерская армия покупает 24 самоходные гаубицы Panzerhaubitze (PzH) 2000. Сумма контракта составляет 565 миллионов долларов.

Лобовая проекция танка Leopard 2A7 представляет собой мощную преграду из многослойной комбинированной брони. Кроме того, защита танка усилена за счет установки модулей со специальным бронированием. По утверждению фирмы-производителя, танку обеспечена круговая защита от РПГ.

Водитель получил новые приборы наблюдения, которые исключают травмы головы при подрыве. Также в распоряжении механика-водителя теперь появились системы дневного и ночного обзора следующего поколения. На Leopard 2A7 установлен дизель MTU MB-837 Ka501 мощностью 1100 кВт. Мощности мотора хватает, чтобы разогнать 67,5-тонную машину до 72 км/ч.

 
 
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Венгерская армия закупает 44 танка Leopard 2A7 сообщает Jane’s 360. Контракт был подписан 19 декабря между министерством обороны Венгрии и компанией Maffei Wegmann (KMW).
 
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