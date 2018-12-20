Названы самые популярные мобильные игры и приложения в 2018 году

Аналитическая компания App Annie подвела итоги 2018 года и назвала самые популярные мобильные приложения и игры. Рейтинг основан на мировой статистике загрузок из Apple App Store и Google Play, пишет TechCrunch.

Самым популярным приложением стал Facebook Messenger. За ним следует «обычный» Facebook. Третье место у мессенджера WhatsApp, четвертое — у Tik Tok. Замыкает пятерку Instagram.

Самой скачиваемой игрой оказалась Helix Jump. На второй строчке — Subway Surfers. Популярный PUBG Mobile занял третье место. Среди приложений, приносящим разработчикам больше всего прибыли, на лидирующей позиции закрепился Netflix. Среди игр это место у Fate/Grand Order.

В App Annie также отметили, что в 2018 году совокупное количество загрузок из App Store и Google Play превысит 113 миллиардов, что на 10% больше в сравнении с результатами прошлого года. Пользователи потратили на них около 76 миллиардов долларов — на 20% больше, чем в прошлом году.