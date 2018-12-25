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«Автомат XXI века»: что известно о новом АК-12 для российской армии?
26.12.2018 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Концерн «Калашников» 20 декабря отгрузил первую
Неудачный Калашников
Разработка нового АК-12 началась в 2011 году и велась практически с нуля. Отход от классической конструкции принес массу положительных моментов: новый автомат обладал улучшенной кучностью стрельбы, был удобен для использования как для правшей, так и для левшей.
Центральная ось канала ствола АК-12 находилась на одной линии с прикладом, подобное решение реализовано у американских винтовок AR-15/M16. Такая конструкция уменьшает подброс ствола вверх, отчего повышается кучность при стрельбе очередями.
Скоростную прицельную стрельбу вести также проще. К слову, скорострельность автомата достигала 1000 выстр/мин. Время подготовки к стрельбе нового АК —
В 2014 году начались государственные испытания новейших разработок российских оружейников для конкурса «Ратник» (необходимо было выбрать стрелковое оружие для боевой экипировки «солдата будущего)». Конкурентом АК-12 выступил автомат А-545, созданный конструкторами завода им. Дегтярева.
По результатам конкурса автомат концерна Калашников проиграл. За год испытаний у АК-12
Но самое главное — комплексные показатели боевой эффективности новинки не давали значительного преимущества перед АК-74М.
Проще значит лучше
АК-12 оказался настолько неудачным, что работы над ним было решено прекратить — в Ижевске никто не надеялся «вытянуть» этот автомат. Вместо него был инициирован другой проект, получивший обозначение АК-400 — глубокая модернизация существующего АК-74М.
В результате новый АК-12 получил переконструированные газоотводный узел, газовую трубку, ствольную коробку и ствол. Крышка ствольной коробки также была переработана. Все эти меры позволили повысить точность и кучность стрельбы автомата. Модернизированный ударно-спусковой механизм позволил вести стрельбу фиксированными очередями по два выстрела.
Кроме того, конструкторы обеспечили установку различных современных прицельных комплексов. Степень унификации у АК-12 с АК-74М достигла 54%, а это снизило цену.
ВДВ выбирает АК-12
Очередной этап государственных испытаний был начат в 2015 году. Новому АК-12 противостоял победитель прошлого этапа — автомат со сбалансированной автоматикой 6П67 (АЕК-971). Продлившиеся два года испытания не выявили победителя — оба автомата были примерно равны по своим характеристикам.
Сведений о результатах конкурса крайне мало. Известно, что АЕК-971 оказался лучше при ведении огня на дальность до 200 м из неустойчивых положений и при стрельбе с отсечкой по 2 выстрела. В свою очередь АК-12
К минусам АЕК-971 также отнесли чувствительность «сбалансированной» автоматики к загрязнению, сложность конструкции и как следствие — технического обслуживания, а также неудобство ведения штыкового боя.
В итоге Минобороны приняло компромиссное решение: АК-12 получили военнослужащие общевойсковых формирований сухопутных войск, воздушно-десантных войск и морской пехоты военно-морского флота, а АЕК-971 — Силы специальных операций России.
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Концерн «Калашников» 20 декабря отгрузил первую партию автоматов АК-12 для Минобороны России. До войск оружие дошло в совершенно ином виде, чем планировалось...
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