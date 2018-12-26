Единственный российский космонавт на МКС остался без подарков на Новый год

Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции (МКС), остался без подарков на Новый год — они разбились вместе с кораблем «Союз МС-10» в октябре. Об этом ТАСС сообщила специалист по психологической поддержки космонавтов от Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Лилия Шуева.



Фото: NASA / wikipedia.org

«Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились: мы посылали подарки с Алексеем Овчининым, но „Союз МС-10“ потерпел аварию», — сказала она.

Как заявила Шуева, для космонавтов в 2018 году была подготовлена достаточно большая посылка на Новый год. «Там был сапожок, в который мы положили любимые конфеты космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Кроме того, мы отправили еще ягоды, орешки, кетчуп, горчицу. Хочется им на орбите нормальной еды», — уточнила психолог.

Лилия Шуева также рассказала, что родственники и сотрудники службы психологической поддержки каждый раз с душой подходят к выбору подарков для космонавтов на МКС. На орбите очень ценятся подарки сделанные своими руками, например, связанные или сшитые игрушки, фото-коллажи, именные сувенирные медали и даже снятые друзьями космонавтов фильмы.

«Даже конфеты мы пытаемся собрать те, которые человек любит. Иногда на фабрику едем, чтобы конфеты были свежие, потому что сколько еще времени пройдет, пока космонавт их получит», — сказала психолог.

Встречать Новый год на борту МКС будет интернациональный экипаж из трех человек: космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и представитель Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.