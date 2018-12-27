Взрывающиеся минометы и поврежденный «Адмирал Кузнецов»: военные неудачи 2018 года

Минувший год не обошелся без военных провалов: падали боевые самолеты, ломались новейшая техника и оборудование, теряли ход корабли. 42.TUT.BY выбрал пять самых громких неудач, произошедших в вооруженных силах разных стран.

Миномет, опасный для своего расчета

Украинский миномет «Молот» можно смело считать провалом года. У рядовых военных в частях, куда минометы пошли на испытания, сложилось негативное впечатление об этом оружии. Мнение военных 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ от «Молота» описал на своей страничке очевидец, тогда еще военнослужащий Анатолий Тапольский, снабдив текст фотографиями.



Крепления просто отламываются даже без стрельбы. Фото: Анатолий Тапольский / www.facebook.com/tapolsky

По его словам, в августе в части испытывали 12 «Молотов». Два из них испытание не прошли: один развалился еще на подъезде на огневую, второй — во время первого выстрела. Также банально отвалился механизм горизонтирования. После пятого выстрела механизм одного из минометов начал клинить. Прицелы с «Молотом» — 1946 года, сделаны еще в СССР.



М120−15 «Молот». Фото: Obozrevatel

Только в этом году «Молот» стал причиной гибели трех военнослужащих ВСУ, еще около двенадцати получили ранения различной степени тяжести. Первый инцидент произошел 6 июля 2018 года в ходе учений на Ровенском полигоне, второй — 23 сентября 2018 года в ходе стрельб в 72-й отдельной механизированной бригаде. В итоге 8 декабря 2018 года Центральное ракетно-артиллерийское управление вооруженных сил Украины приостановило эксплуатацию этого миномета.

Фрегат НАТО, не заметивший танкер

Во время учений НАТО Trident Juncture фрегат ВМС Норвегии KNM Helge Ingstad столкнулся с нефтяным танкером. После удара боевой корабль стал быстро набирать воду и сильно накренился на правый борт.

С корабля были экстренно эвакуированы все 137 человек экипажа. Двоих моряков доставили в университетскую больницу Хауканд в Бергене с легкими травмами, еще шестерых определили в отделение неотложной помощи.



Фото: Forsvaret

Глава Объединенного координационного центра спасения юга Норвегии Бен Викоенен рассказал, что танкер перевозил сырую нефть, но ее утечки после столкновения с фрегатом не произошло. Танкер Sola TS класса Aframax вернется в порт для проверки.

Военные попытались спасти корабль. Чтобы удержать фрегат на мелководье, была задействована система стальных тросов и стержней, вкопанных прямо в скалистый берег. Но это не помогло, и спустя несколько дней фрегат полностью ушел под воду.

KNM Helge Ingstad относится к классу Fridtjof Nansen. Всего было построено пять таких фрегатов, которые формируют ядро норвежского флота. Поэтому потеря даже одного такого корабля чувствительна для ВМС страны.

Затонувший плавучий док

Российский ВМФ в ночь на 30 октября 2018 года лишился плавучего дока ПД-50. В этот момент в доке проходил ремонт единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Инцидент произошел из-за сбоя в подаче электричества. Вода начала поступать в правую часть дока, это вызвало крен, а после — резкое погружение под воду. При этом на палубу авианосца упал кран , который пробил дыру в палубе размером четыре на пять метров.



Фото: wikipedia.org/ Вячеслав Лобанов

В России было всего два таких дока. Они необходимы для ремонта кораблей большого водоизмещения. Один из них находится на Дальнем Востоке, второй — затонул.

На ближайшие годы два ведущих боевых корабля ВМФ России — «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» — лишились своей ремонтной базы. Когда случится внеплановый ремонт, угадать невозможно, и перегонять на Дальний Восток корабли такого класса ради небольшого ремонта экономически невыгодно.

Построить новый ПД-50 Россия не сможет, даже СССР с его мощной промышленностью заказывал два эти дока в Швеции, где их строили четыре года. Отремонтировать ПД-50 тоже невозможно: чтобы герметично заделать пробоины ниже ватерлинии, полученные при затоплении, понадобится другой док. Но ремонтных сооружений таких размеров в мире не существует.

Программа суперэсминцев Zumwalt

В 2018 году был спущен на воду третий и последний суперэсминец класса Zumwalt USS Lyndon B. Johnson, который оказался даже несколько менее удачным, чем его предшественники. Изначально амбициозная программа завершилась практически ничем: первоначально планировалось построить 32 таких корабля. Но технические сложности и, как следствие, высокая цена — 4,4 млрд долларов — привели к тому, что серию сократили до трех единиц и перепрофилировали эсминцы. Теперь их главным оружием должны стать противокорабельные ракеты.



USS Lyndon B. Johnson. Фото: -Bath Iron Works

Раньше главной задачей для Zumwalt было нанесение ударов по прибрежным объектам, для чего в их арсенале, помимо ракет «Томагавк», имелись управляемые высокоточные снаряды LRLAP (Long Range Land-Attack Projectile) для 155-мм пушек с дальностью около 153 км.

Однако из-за сокращения серии эсминцев и уменьшения числа необходимых боеприпасов себестоимость этих снарядов неприлично возросла — до 800 000 долларов за штуку. Финансирования на третий корабль было выделено недостаточно, поэтому новый эсминец отличается от двух предыдущих кораблей тем, что его рубка выполнена не из композитных материалов, а из обычной стали.

Это привело к снижению еще одного важного качества эсминца — незаметности. Дело в том, что композитные материалы серьезно снижают ЭПР (эффективную площадь рассеяния) корабля, но стоят дорого. Например, ЭПР первого эсминца Zumwalt в 50 раз меньше, чем у обычного корабля тех же размеров.

В итоге Министерство обороны США получило три очень дорогих корабля, которым сейчас пытается найти новое применение, а это требует дополнительных затрат. К тому же надо что-то решить с бортовой артиллерией, которой все еще необходимы снаряды.

Нестреляющие танки

Провал украинской команды на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018, где она заняла последнее место, закончился настоящим скандалом. Ведь на соревнования был отправлен лучший танковый взвод страны. Оказалось, что подвела техника, а не люди. Танкисты выступали на боевых машинах Т-84, которые отличаются от поставляемых в Таиланд БМ «Оплот-Т» отсутствием панорамного прицела, у них более слабая защита бортов.



Изображение: youtube.com

Ключевыми этапами Strong Europe Tank Challenge 2018 были «танковый взвод в наступлении» и «танковый взвод в обороне». За них можно было набрать по 500 баллов. Но этого не получилось.

Капитан Роман Багаев, командир лучшего танкового взвода Украины, рассказал почему: «А ничего не удалось сделать. Мы поехали на четырех Т-84. Во время „операции в наступлении“ выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась. Хотя на самом деле он зарядился, но пустой лоток не до конца опустился — на одном танке вручную опускали».