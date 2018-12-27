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В 2018 году Брест экспортировал IT-услуг на 15 миллионов долларов

28.12.2018 19:16 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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В 2018 году экспорт компьютерных услуг Бреста составил около 15 миллионов долларов, сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


По итогам года брестские айтишники заняли третью строчку в общей структуре экспорта услуг.

«Это очень хорошая тенденция и мы согласны ее увеличивать. Город Брест, как город „айтишный“, как город, в котором есть необходимые кадры, абсолютно подходит для этой сферы. (…) Есть договоренность о создании в нашем городе IT-кластера, где будут административно-офисные помещения для этого вида деятельности», — рассказал мэр.

В общей сложности Брест экспортировал за год услуг на 200 миллионов долларов. 70% общего объема составляют транспортные услуги, 17,3% — строительные, 1,8% — туристические, 0,8% — медицинские.

 
Теги: Брест
 
 
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