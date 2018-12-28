Оптимальный формат: обзор и тест 27-дюймового WQHD-монитора AOC Q2790PQU

27-дюймовый монитор AOC Q2790PQU, о котором пойдет речь сегодня, выпускается чуть больше года, и за это время он нисколько не потерял своей актуальности. Все дело — в неразберихе на рынке видеокарт: топовая модель, способная выдавать более-менее нормальную графику при разрешении 4К, фигурально выражаясь, лишит вас последних штанов и заставит сидеть на голодном пайке с полгода, а решения дешевле попросту не тянут 4К. Выход: покупать модель среднего уровня и монитор WQHD. Например, такой, как AOC Q2790PQU.





Размышлять о нынешней ситуации с видеокартами и том, как она сказывается на мониторах, можно долго — это тема для отдельной статьи. Но если вкратце: при покупке домой монитора, лучше всего остановиться на модели WQHD. Она меньше нагружает видеокарту в любых приложениях (даже в интерфейсе самой Windows!) и при этом подходит для игр лучше моделей Full HD. По большому счету именно такой переходный формат от Full HD к 4К сейчас можно назвать оптимальным, ну а AOC Q2790PQU — это оптимум вдвойне, так как при разрешении WQHD он предлагает еще матрицу 27 дюймов по диагонали — и не маленькую, и не большую.

Дизайн и конструкция, подставка

Тонкие и глянцевые рамки корпуса, посеребренный под металл пластик, отсутствие кнопок спереди… Выглядит AOC Q2790PQU современно. По виду это исключительно рабочая лошадка — геймерам лучше обратить свои взгляды на другие модели, на матрицах TN или VA.





Тыльная панель не очень толстая, а подставка выполнена в общей стилистике монитора. Так что собранная конструкция выглядит гармонично. Сборка отличная, а надежность вопросов не вызывает: несмотря на не самый большой диаметр основания подставки, она обеспечивает очень хорошую устойчивость.

Не будет ошибкой сказать, что большинство мониторов AOC оснащается полностью трансформируемыми подставками, и Q2790PQU не является исключением. Так, подставка позволяет отрегулировать высоту экрана над столом в диапазоне 130 мм и угол наклона в пределах от -5° до +25°. А еще можно поворачивать панель влево/вправо на угол 165° и переводить из альбомного режима работы в портретный (pivot).