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Оптимальный формат: обзор и тест 27-дюймового WQHD-монитора AOC Q2790PQU
28.12.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
27-дюймовый монитор AOC Q2790PQU, о котором пойдет речь сегодня, выпускается чуть больше года, и за это время он нисколько не потерял своей актуальности. Все дело — в неразберихе на рынке видеокарт: топовая модель, способная выдавать более-менее нормальную графику при разрешении 4К, фигурально выражаясь, лишит вас последних штанов и заставит сидеть на голодном пайке с полгода, а решения дешевле попросту не тянут 4К. Выход: покупать модель среднего уровня и монитор WQHD. Например, такой, как AOC Q2790PQU.
Размышлять о нынешней ситуации с видеокартами и том, как она сказывается на мониторах, можно долго — это тема для отдельной статьи. Но если вкратце: при покупке домой монитора, лучше всего остановиться на модели WQHD. Она меньше нагружает видеокарту в любых приложениях (даже в интерфейсе самой Windows!) и при этом подходит для игр лучше моделей Full HD. По большому счету именно такой переходный формат от Full HD к 4К сейчас можно назвать оптимальным, ну а AOC Q2790PQU — это оптимум вдвойне, так как при разрешении WQHD он предлагает еще матрицу 27 дюймов по диагонали — и не маленькую, и не большую.
Тонкие и глянцевые рамки корпуса, посеребренный под металл пластик, отсутствие кнопок спереди… Выглядит AOC Q2790PQU современно. По виду это исключительно рабочая лошадка — геймерам лучше обратить свои взгляды на другие модели, на матрицах TN или VA.
Тыльная панель не очень толстая, а подставка выполнена в общей стилистике монитора. Так что собранная конструкция выглядит гармонично. Сборка отличная, а надежность вопросов не вызывает: несмотря на не самый большой диаметр основания подставки, она обеспечивает очень хорошую устойчивость.
Не будет ошибкой сказать, что большинство мониторов AOC оснащается полностью трансформируемыми подставками, и Q2790PQU не является исключением. Так, подставка позволяет отрегулировать высоту экрана над столом в диапазоне 130 мм и угол наклона в пределах от -5° до +25°. А еще можно поворачивать панель влево/вправо на угол 165° и переводить из альбомного режима работы в портретный (pivot).
В подставке имеется овальное отверстие для аккуратного пропуска кабелей. К слову, стыкуется подставка с монитором тоже очень удобно — при помощи механического замка. Никакие болты крутить не надо, ну а если потребуется снять монитор с подставки, то для этого всего лишь надо нажать на кнопку.
Первое, на что обращаешь внимание, разглядывая комплект поставки данной модели, — это отсутствие блока питания. Он в Q2790PQU встроенный, и это очень удобно, так как лишние провода не болтаются возле монитора.
Интерфейсных кабелей пять: USB для подключения встроенного USB-хаба, mini-jack-mini-jack для подключения к источнику звука по проводу и три видеокабеля – DisplayPort, HDMI и D-Sub. Учитывая, что разрешение матрицы – 2K, без аналогового кабеля можно было бы и обойтись, но в AOC все равно решили его положить в коробку. Приятно.
Довершает картину кабель питания и диск с драйверами.
Что касается портов, то они размещены на тыльной панели монитора внизу двумя блоками. Первый (по доступности) – блок USB-хаба с тремя обычными портами и одним с поддержкой быстрой зарядки, отмеченный желтым цветом.
Второй блок разъемов спрятан в вырезе. В нем – два HDMI, DisplayPort, D-Sub и два стандартных гнезда 3,5 мм (AUX и для наушников).
Спецификации модели для удобства приводим таблицей:
Меню в этой модели совершенно стандартное, такое мы видели во многих мониторах AOC. Оно выплывает из нижней рамки экрана внизу и ориентировано горизонтально. Пунктов — 6, если считать последний — Exit.
Все необходимые настройки (яркость, контрастность, гамма, овердрайв, режим Eco, DCR, регулировка температуры отдельно по каналам) тут есть. Для тех, кто длительное время работает за монитором, рекомендуется включить режим LowBlue Mode, уменьшающий долю синего в подсветке, за счет чего снижается утомляемость.
Управление OSD осуществляется при помощи джойстика, размещенного на тыльной панели.
Для доступа в меню – нужно нажать на центр. Отклонение влево позволяет активировать/деактивировать функцию Clear Vision, отклонение вправо приводит к регулировке громкости динамиков, отклонение вверх переключаются видеовходы, а отклонение вниз остается без функции. Хотя на него можно было бы вывести, например, регулировку яркости.
Динамики размещены на тыльной панели и играют в противоположном направлении от пользователя. Само собой, это не лучшим образом сказывается на громкости — ее мало, но в целом звук неплох. С таким можно даже сериал посмотреть, а не только фоновую музыку послушать.
Ничего, как говорится, не предвещало… Мы уже привыкли к тому, что едва ли не каждый последующий монитор AOC и Philips оказывается лучше предыдущего, но Q2790PQU просто превзошел всех.
Сначала – цветовой охват. Он здесь просто шикарный: 100% sRGB и 87% Adobe RGB. Такая модель просто просится на стол дизайнеру, фотографу и любому другому человеку, профессионально работающему с графикой.
Может быть, яркость подкачает? Куда там! В реальности имеем 420 кд/кв.м при том, что заявленный максимум всего 350 кд/кв.м. Чудеса, как говорится, случаются. Контрастность недотягивает до заявленного значения, но «недолет» не такой большой, как в других мониторах. Так что и по этой части выставляем монитору максимальный балл.
Что касается распределения яркости, то верхняя часть экрана заметно темнее нижней. Все-таки разницу в 15% скрыть сложно. Glow-эффект, конечно, заметен, но не сказать, чтобы он сильно бросался в глаза и раздражал.
Гамма настроена хорошо: кривая в целом практически повторяет эталонную, немного отходя от нее в центральной части. В итоге имеем 2.1 вместо 2.2. Настройки гаммы в меню представлены тремя пресетами с названиями Gamma1, Gamma2 и Gamma3, но лучше было бы использовать для названий точные значения. Например, 2.2 и 1.8.
Картинка с точностью цветопередачи только убеждает в мысли, что Q2790PQU – это настоящий «дизайнерский» монитор. Большинство значений – по нолям, и только один выход в пределах двух единиц. Отличная заводская калибровка!
К углам обзора вопросов нет, все-таки современную матрицу IPS сложно в чем-то упрекнуть, а вот время отклика для игр великовато: 16 мс при полных переключениях про-геймеры не поймут. Хотя для домашнего гейминга, как, впрочем, и для мультимедиа, такую модель не просто можно использовать, а нужно!
AOC Q2790PQU – супер монитор! Лучший по качеству картинки из протестированных нами за последнее время и отлично сбалансированный по цене и возможностям. Даже звуковая система, к которой обычно у нас есть нарекания, достаточно качественная. Так что сли вам нужен относительно недорогой и в меру современный монитор, не напрягающий ни глаза, ни видеокарту, то отчаянно рекомендуем обратит внимание на Q2790PQU. Эта модель определенно оправдывает каждый доллар своей цены.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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