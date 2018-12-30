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Стартап-компания Shell объединила смарт-часы и смартфон в одном устройстве
30.12.2018 23:23 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Стартап-компания Shell представила новое устройство, которое объединило в себе смарт-часы и смартфон. Новинка не отличается по функциональности от обычного мобильного устройства.
Устройство можно будет интегрировать, например, в
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Стартап-компания Shell представила новое устройство, которое объединило в себе смарт-часы и смартфон.
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