Десять игр, в которые можно «залипнуть» на смартфоне

Мобильные игры — хороший способ отвлечься после работы или, например, в поездке. Мы составили список из десяти игр, в которых можно «залипнуть» на несколько часов. Некоторые из них уже давно держат первые позиции в топах магазинов приложений, другие появились там относительно недавно.

PUBG Mobile

PUBG Mobile — наверное, одна из самых популярных сегодня онлайн-игр в жанре «королевская битва». Причем как на устройствах под управлением Android, так и iOS.

Суть игры: на остров десантируется группа игроков, которым нужно бороться за выживание — искать транспорт, ресурсы, оружие, побеждать других пользователей и не умирать (начать игру заново получится только в следующем раунде). Доступна игровая зона со временем уменьшается, заставляя игроков чаще сталкиваться между собой. Побеждает последний выживший.

Недавно разработчики PUBG Mobile заявили , что ежедневное количество активных игроков составляет около 30 миллионов человек, а их общее количество — порядка 200 миллионов. К тому же, PUBG Mobile назвали лучшей игрой 2018 года в магазине приложений Google Play.

Helix Jump

Согласно исследованию аналитической компании App Annie, Helix Jump стала самой скачиваемой игрой на iOS и Android в 2018 году.



Скриншот видео с YouTube-канала NEGATIV

В отличие от того же PUBG Mobile, проводить в Helix Jump очень много времени необязательно — игра призвана развлечь, когда образуется свободная минута.

Helix Jump — смесь головоломки с раннером. В игре есть прыгающий по платформам шарик краски, который должен преодолеть определенное количество уровней и упасть как можно ниже. С каждым разом сделать это ему все сложнее — игроку нужно вращать «башню» с препятствиями и помогать шарику пролетать вниз, тем самым набирая скорость и очки.

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Fortnite

Главный конкурент PUBG Mobile в жанре «королевская битва». На остров здесь также высаживается группа игроков, которым нужно конкурировать друг с другом. Победа достается последнему выжившему на карте.

Из отличий — возможность строить укрепления. Ресурсы для этого нужно добывать самостоятельно — уничтожать предметы, из которых «выпадают» нужные элементы. Прямо во время сражения так, например, получится построить укрытие от вражеского огня или ловушку.

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Subway Surfers

По уже знакомому рейтингу компании App Annie, в 2018 году Subwey Surfers оказалась на втором месте по количеству загрузок среди гаджетов на iOS и Android.

Основная задача игрока в Subway Surfers — пробежать по железнодорожным путям как можно дальше, параллельно уходя от встречных поездов и преодолевая препятствия. Чтобы сделать геймплей более интересным, разработчики добавили в игру ховерборды, реактивные ранцы и другие предметы. Например, с помощью ранца можно подняться над игровой картой и пролететь большее расстояние.

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WOT Blitz

Мобильная версия знаменитых «танков», которая уже несколько лет не выходит из лидеров Google Play по количеству скачиваний. От себя добавим, что графика в WOT Blitz до сих пор считается чуть ли не эталонной. При тестировании смартфонов мы часто используем «танки» в качестве бенчмарка производительности.

Суть игры: две команды (по семь игроков в каждой) на танках разных классов по сети сражаются друг с другом и стараются захватить базы на карте. На странице игры в магазине Google Play говорится, что WOT Blitz насчитывает около 100 миллионов пользователей по всему миру.

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Hearthstone

Hearthstone — карточная онлайн-игра, использующая персонажей из вселенной Warcraft. В Hearthstone есть несколько режимов, отличающихся правилами проведения матчей или использования колод.

Игра вышла несколько лет назад, но все еще не потеряла популярности. Во многом это происходит благодаря регулярно появляющимся дополнениям. Они привносят новые элементы (например, колоды с игровыми персонажами), которые немного меняют правила поединков. В результате игрокам, использующим только старые карты, одолеть пользователей с новыми персонажами становится куда сложнее.

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Civilization VI

Игра пока доступна только для мобильных устройств на iOS. При этом, по мнению ресурса The Verge, она является «самым масштабным проектом, в который можно играть на смартфоне или планшете».



Фото: iTunes

Civilization VI — пошаговая стратегия, в которой игрок «взращивает» свою цивилизацию. Начинать придется с маленького племени, постепенно развиваться и достичь господства над всей планетой. Делать это можно разными способами — как мирными, так и военными.

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Happy Glass

Название игры переводится как «счастливый стакан». Последний является главным героем. В начале уровня стакан всегда грустный. Главная задача игрока — наполнить его водой и, таким образом, развеселить.

Но струя с водой льется в другую от стакана сторону — жидкость необходимо к нему доставить. Для этого ручкой игрок рисует линии, которые направляют воду к цели. По итогам 2018 года Happy Glass расположилась на восьмом месте по количеству скачиваний на iOS и Android.

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Polysphere

Необычная головоломка, в которой игроку предлагается увидеть цельное изображение среди элементов мозаики. Чтобы это сделать, нужно вращать россыпь кристаллов, пока не отыщется нужный ракурс и картинка не станет заметна.

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Asphalt 9: Legends

Последняя часть знаменитой гоночной серии, в которой можно не только участвовать в заездах (доступно несколько десятков треков), но и заниматься покупкой и тюнингом различных автомобилей. Последние повторяют настоящие модели.

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