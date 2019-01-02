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Роналду установил рекорд в Instagram

03.01.2019 10:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, достигшим отметки в 150 миллионов подписчиков в Instagram, сообщает Lenta.ru.

Роналду установил рекорд в Instagram

Футболист является самым популярным человеком в Instagram. На втором и третьем местах расположились певицы Селена Гомес и Ариана Гранде, у которых 144 и 141,4 миллиона подписчиков соответственно.

Помимо Роналду, только двум футболистам покорилась отметка в 100 миллионов подписчиков: Неймару из «Пари Сен-Жермен» и Лионелю Месси из «Барселоны». Самым популярным российским футболистом в Instagram является форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, у него 1,2 миллиона подписчиков.

 
 
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, достигшим отметки в 150 миллионов подписчиков в Instagram, сообщает...
 
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