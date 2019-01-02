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Стало известно, как будет выглядеть новейшая российская самоходка для ВДВ
03.01.2019 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографии новейшей 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск опубликовал в своем
Судя по фото, в качестве базы для «Лотоса» используется удлиненная семикатковая ходовая часть на основе БМД-4М. 120-мм орудие САУ позволяет вести огонь на дальность до 13 км. Прицельная скорострельность достигает 6−8 выстрелов в минуту, а время перевода из походного положения и обратно — всего 30 секунд.
Весит САУ 18 тонн и способна развивать скорость в 70 км/ч. Впервые в практике российского машиностроения «Лотос» сконструирован по
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Фотографии новейшей 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск опубликовал в своем Instagram Центральный НИИ точного машиностроения...
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