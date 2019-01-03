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Названа скорость российского подводного оружия «судного дня»
04.01.2019 16:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Максимальная скорость подводного комплекса «Посейдон», оснащенного ядерным оружием, составит 110 узлов или более 200 км/ч,
Погружаться подводный робот может почти на километр. Все это вкупе с высокой скоростью делает невозможным уничтожение «Посейдона» существующими средствами поражения, по мнению собеседника агентства. Для справки, скорость современных подводных лодок составляет 30−35 узлов (около 60 км/ч), а торпед — до 90 км/ч (50 узлов).
Исключение — российская торпеда «
«Посейдон» — опасное оружие. The National Interest
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Максимальная скорость подводного комплекса «Посейдон», оснащенного ядерным оружием, составит 110 узлов или более 200 км/ч, сообщает ТАСС. По сведениям собственного...
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