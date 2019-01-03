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Названа скорость российского подводного оружия «судного дня»

04.01.2019 16:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Максимальная скорость подводного комплекса «Посейдон», оснащенного ядерным оружием, составит 110 узлов или более 200 км/ч, сообщает ТАСС. По сведениям собственного источника агентства, после покидания лодки-носителя на пути к цели беспилотник постоянно будет маневрировать по курсу и глубине.

Погружаться подводный робот может почти на километр. Все это вкупе с высокой скоростью делает невозможным уничтожение «Посейдона» существующими средствами поражения, по мнению собеседника агентства. Для справки, скорость современных подводных лодок составляет 30−35 узлов (около 60 км/ч), а торпед — до 90 км/ч (50 узлов).

Исключение — российская торпеда «Шквал», способная развить развить скорость в 370 км/ч (около 200 узлов), но она эффективна на дистанцию чуть более 10 км, а также немецкая «Барракуда», обладающая схожими характеристиками. Недостаток обеих торпед — малая глубина применения.

«Посейдон» — опасное оружие. The National Interest утверждает, что мощности атомного заряда хватит для создания гигантской волны, способной смыть все города на побережье США. Некоторые СМИ назвали это подводный беспилотник «оружием судного дня».

 
 
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Максимальная скорость подводного комплекса «Посейдон», оснащенного ядерным оружием, составит 110 узлов или более 200 км/ч, сообщает ТАСС. По сведениям собственного...
 
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