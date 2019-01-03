Названа скорость российского подводного оружия «судного дня»

Максимальная скорость подводного комплекса «Посейдон», оснащенного ядерным оружием, составит 110 узлов или более 200 км/ч, сообщает ТАСС. По сведениям собственного источника агентства, после покидания лодки-носителя на пути к цели беспилотник постоянно будет маневрировать по курсу и глубине.

Погружаться подводный робот может почти на километр. Все это вкупе с высокой скоростью делает невозможным уничтожение «Посейдона» существующими средствами поражения, по мнению собеседника агентства. Для справки, скорость современных подводных лодок составляет 30−35 узлов (около 60 км/ч), а торпед — до 90 км/ч (50 узлов).

Исключение — российская торпеда « Шквал », способная развить развить скорость в 370 км/ч (около 200 узлов), но она эффективна на дистанцию чуть более 10 км, а также немецкая «Барракуда», обладающая схожими характеристиками. Недостаток обеих торпед — малая глубина применения.

«Посейдон» — опасное оружие. The National Interest утверждает , что мощности атомного заряда хватит для создания гигантской волны, способной смыть все города на побережье США. Некоторые СМИ назвали это подводный беспилотник «оружием судного дня».