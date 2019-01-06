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Asus показала «самый безрамочный ноутбук в мире»

07.01.2019 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Asus представила новый ZenBook S13 и назвала его ноутбуком с «самой тонкой рамкой дисплея в мире». Сделать это помогло оригинальное решение: веб-камеру разместили над экраном на небольшом выступе. The Verge называет этот ход противоположностью решению в iPhone XS и множестве современных Android-смартфонах.

Asus показала «самый безрамочный ноутбук в мире»
Изображение: Asus / theverge.com

Asus заявляет, что в новом устройстве экран занимает 97% поверхности корпуса. Правда, достичь этой цифры удалось, «спрятав» нижнюю часть дисплея за клавиатурой.

Диагональ дисплея — 13,9 дюймов, по бокам от экрана размещены полосы рамок шириной всего в 2,5 мм. Благодаря этому фактический размер устройства получился меньше, чем у большинства 13-дюймовых ноутбуков.

Asus показала «самый безрамочный ноутбук в мире»
Изображение: Asus / theverge.com

ZenBook S13 получил процессоры Intel Core i7 8-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной SSD-памяти. Также в нем установлена видеокарта NVIDIA GeForce MX150. Asus заявляет, что это делает ZenBook S13 «самым тонким в мире ноутбуком с дискретной видеокартой».

По утверждению производителя, эти ноутбуки должны работать даже с новейшими играми на низких настройках графики. Такие игры, как Fortnite, будут работать даже в формате 1080p на скорости 30 кадров в секунду.

ZenBook S13, как и многие современные ноутбуки, получил два разъема USB-C, один порт USB-A и гнездо для карт microSD, есть также сканер отпечатка пальца. Продажи нового устройства начнутся в первой четверти 2019 года, цену производитель пока не называет.

 
 
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Компания Asus представила новый ZenBook S13 и назвала его ноутбуком с «самой тонкой рамкой дисплея в мире». Сделать это помогло оригинальное решение: веб-камеру...
 
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