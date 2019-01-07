Редкий случай: в США женщина в вегетативном состоянии родила ребенка

В Финиксе в США родила женщина, которая более десяти лет провела в вегетативном состоянии. Как такое стало возможно — разбирается полиция, а глава организации, которая ухаживала за пациенткой, подал в отставку. Об этом рассказывает The Washington Post .



Изображение: elrincondelosdormilones.com

Пациентка, имя которой не раскрывается, едва не утонула, когда была ребенком. Она впала в вегетативное состояние и провела в нем 14 лет. Сейчас ей 22 года, последнее время она жила в учреждении сестринского ухода, которым управляет организация Hacienda HealthCare. У женщины черепно-мозговая травма, она переносит сотни приступов судорог в день. Из-за своего состояния она не может общаться с окружающими.

29 декабря 2018 года сотрудники учреждения услышали стоны и обнаружили, что их пациентка рожает. При помощи одной из медсестер на свет появился здоровый мальчик. До этого момента никто из сотрудников не знал, что женщина была беременна.

Тот факт, что ребенок был зачат, говорит о том, что кто-то воспользовался беспомощным состоянием пациентки. В учреждении началось серьезное разбирательство. Генеральный директор организации Hacienda HealthCare Билл Тиммонс подал в отставку.

Организация пообещала предоставить полный отчет «об этой абсолютно ужасающей ситуации, беспрецедентном случае, который опустошил всех вовлеченных, от жертвы и ее семьи до персонала на всех уровнях».

Представитель полиции Феникса сообщил The Washington Post, что департамент проводит расследование, но пока не раскрывает подробностей по этому делу. Пока никто не был задержан, неизвестно, есть ли у полиции подозреваемые.

По словам посетителей учреждения, в нем стало больше охраны, а сотрудники-мужчины теперь входят в комнаты пациенток только в сопровождении женщин.

Карина Чезена — мать пациентки — пообещала не выходить из комнаты дочери, пока преступник не будет найден. «Я не знаю [была ли моя дочь жертвой], — рассказала она журналистам. — Я спрашиваю ее, она может отвечать „да“ и „нет“. Она пока не может ходить или говорить, но все понимает».