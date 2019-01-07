Новый пауэрбанк Xiaomi на 20 000 мАч с очень быстрой зарядкой оценили в 29 долларов

Вслед за беспроводными наушниками Xiaomi показала новый внешний аккумулятор. Кроме огромной емкости, гаджет может похвастаться технологией сверхбыстрой подзарядки подключаемых к нему устройств. Об этом сообщает ресурс Gizchina.





Пауэрбанк под названием Mobile Power 3 оснащен одним портом USB-C и двумя USB-A. Емкость аккумулятора — 20 000 мАч. В Gizchina пишут, что благодаря этому Mobile Power 3 позволит четыре раза полностью зарядить батарею смартфона Xiaomi Mi Mix 2S и семь раз — iPhone 8.

Максимальная скорость зарядки внешних устройств через порт USB-C от Mobile Power 3 — 45 Вт. Для сравнения: флагман Huawei Mate 20 Pro подзаряжается от 40-ваттного комплектного адаптера. Проще говоря, благодаря мощности в 45 Вт от Mobile Power 3 можно заряжать не только смартфоны, но и более крупные гаджеты вроде ноутбуков.





На полное восполнение энергии самого пауэрбанка (в зависимости от типа адаптера питания) понадобится от 4,5 до 11 часов. В продажу в Китае Mobile Power 3 поступит 11 января по цене в 29 долларов.