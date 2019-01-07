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Китаец показал парикмахеру видео с прической - и получил стрижку со значком Play
08.01.2019 13:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Житель Китая получил необычную стрижку,
К слову, парикмахер, прежде чем начать стричь, переспросил своего клиента, хочет ли он, чтобы треугольники остались. Видимо, не поняв, что имеет в виду мастер, клиент ответил утвердительно.
Первым о произошедшем рассказал китайский блогер Tian Xiu Bot и, вскоре, оно стало вирусным. За короткий промежуток пост набрал более 20 000 комментариев и более 70 000 лайков. Некоторые пользователи в комментариях назвали прическу новым трендом 2019 года.
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Житель Китая получил необычную стрижку, пишет сайт LADbible. Стараясь как можно понятнее объяснить мастеру свое видение имиджа, мужчина нашел в интернете видео...
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