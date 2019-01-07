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Китаец показал парикмахеру видео с прической - и получил стрижку со значком Play

08.01.2019 13:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Житель Китая получил необычную стрижку, пишет сайт LADbible. Стараясь как можно понятнее объяснить мастеру свое видение имиджа, мужчина нашел в интернете видео с желаемой прической и поставил ролик на паузу. Парикмахер понял все слишком буквально и оставил на висках клиента два выбритых треугольника в форме значка Play.

Китаец показал парикмахеру видео с прической - и получил стрижку со значком Play
Парикмахер подумал, что стоп-кадр и есть руководство к действию. Фото: Weibo / Tian Xiu Bot.
Китаец показал парикмахеру видео с прической - и получил стрижку со значком Play
Результат модной стрижки. Изображение: Weibo / Tian Xiu Bot.

К слову, парикмахер, прежде чем начать стричь, переспросил своего клиента, хочет ли он, чтобы треугольники остались. Видимо, не поняв, что имеет в виду мастер, клиент ответил утвердительно.

Первым о произошедшем рассказал китайский блогер Tian Xiu Bot и, вскоре, оно стало вирусным. За короткий промежуток пост набрал более 20 000 комментариев и более 70 000 лайков. Некоторые пользователи в комментариях назвали прическу новым трендом 2019 года.

 
 
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Житель Китая получил необычную стрижку, пишет сайт LADbible. Стараясь как можно понятнее объяснить мастеру свое видение имиджа, мужчина нашел в интернете видео...
 
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