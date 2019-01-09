Российский спутник-шпион сгорел в атмосфере

Российский военный спутник «Космос-2430», исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, утром 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение командования Воздушно-космических сил РФ.



Изображение: phys.ncku.edu.tw

«5 января в 09.48 мск российский космический аппарат военного назначения „Космос-2430“ планово сведен с орбиты. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории», — говорится в сообщении.

«Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Данные о сходе российского спутника «Космос-2430» с орбиты были ранее опубликованы на сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Российский космический аппарат «Космос-2430» входил в систему предупреждения о ракетном нападении «Око». Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М» и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна еще в 2012—2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса, пишет Газета.Ru .

Информацию о сгорании космического аппарата подтверждает и ресурс SatTrackCam Leiden — любительская станция наземного слежения в центре Лейдена (Нидерданды), которая специализируется на отслеживании и фотографировании секретных космических аппаратов.

Так, в последнем сообщении на сайте ресурса говорится о необычном атмосферном явлении, которое удалось заснять телевизионным камерам канала FOX во время трансляции матча по крикету между сборными Шри-Ланки и Новой Зеландией в городе Маунт-Маунгани (Новая Зеландия).

«Камера выхватила яркий, очень медленный, сильно разрушающийся болид, появившийся во время матча», — говорится в сообщении. Судя по кадрам трансляции, вхождение в атмосферу было долгим и занимало более одной минуты. По кадрам же трансляции можно установить и время сгорания аппарата — 10.58 мск 5 января.

«По времени и месту события можно установить, что это было вхождение в атмосферу „Космоса-2430“ — нефункционирующего российского спутника раннего предупреждения о ракетном нападении, запущенного в 2007 году, — говорится в сообщении. — Время и место хорошо совпадают с местом прохождения перигея объекта над территорией Новой Зеландии».

Примечательно, что это же явление вечером в субботу наблюдало множество жителей Новой Зеландии, живущих поблизости от города Гисборн. При этом некоторые сообщали, что слышали грохот в небе.

«Мы наблюдали нечто совершенно сумасшедшее, что летело над нами над пляжем Окиту», — написала местная жительница Уилли Бейти в фейсбуке. «Оно было большим и двигалось так быстро… сногсшибательно!», — написала она.

В новозеландской прессе уже идет обсуждение того, могли ли фрагменты спутника долететь до земли и представляют ли они опасность.

По словам астрофизика Ричарда Истера из Университета Окленда, кадры свидетельствуют о том, что это был неконтролируемый сход с орбиты.