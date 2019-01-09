Как устроен «навороченный» школьный IT-центр в городе с населением семь тысяч человек

В Докшицах живет 6954 человека. Из предприятий — хлебозавод и молочный комбинат, сеансы в кинотеатре — только по воскресеньям. А в местной средней школе № 2 программированию учатся 110 детей — и это только в младших классах. 42.TUT.BY побывал в новом IT-центре школы с современным компьютерами, 3D-принтером и LEGO-роботами.





«Все родители хотят современными»

Людмила Лукашевич закончила витебский «пед» в восьмидесятые. Она помнит, как тогда проходила язык программирования Basic на советском компьютере БК. Говорит, всегда хотела вести информатику и программировать. В Докшицах она живет и преподает почти всю жизнь. Уезжать никуда не хочет: «нет необходимости что-то менять».

Когда в ПВТ появились курсы детского языка программирования Scratch для учителей, Людмила сразу на них записалась. Потом дала объявление в городской группе «ВКонтакте»: занятия программированием для детей, кто хочет — записывайтесь. Желающих оказалось очень много.



Людмила Лукашевич

— Наверное, все родители хотят быть современными, связанными с информационными технологиями, — рассуждает она. — Если не сами, то чтобы во всяком случае дети в этом точно разбирались.

Сейчас во вторых, третьих и четвертых классах «скрэтчем» занимаются 110 человек — это около 60% всех учеников этого возраста. Для младших школьников занятия платные, они стоят 8 рублей в месяц, а для пятого и шестого класса — бесплатные (это связано с нагрузкой детей). Пока Людмила Евгеньевна ведет программирование одна, но на курсы записались еще около десяти учителей из ее школы.

Программы из «кирпичиков»

В Scratch не нужно писать код. Программу собирают из «кирпичиков», как конструктор LEGO. Людмила уверена, что это настоящее программирование — ведь в итоге получается именно то, что дети задумали. Второклашки, например, делают мультик: сначала задают движение снежинок, а после смотрят, как они кружат на экране.



Второклассники демоyстрируют работу со Scratch

— Можно взять любую сказку, любое стихотворение и анимировать с помощью персонажа, добавить звук — мелодию или свой голос, — объясняет Людмила.

У детей постарше проекты сложнее — целые мини-игры. Людмила показывает длинный список проектов своих учеников. Есть, например, игра для обучения счету. Она задает примеры, принимает ответы, а после оценивает результат.

«Каждый день кто-то спрашивает, когда начнутся занятия»

Вообще Людмила не особо понимает, зачем рассказывать про Scratch — ведь «это уже обыденно и регулярно», им в школе занимаются третий год. Зато охотно показывает новеньких LEGO-роботов и 3D-принтер. Их привезли в первых числах декабря. 3D-принтер и мощные компьютеры проспонсировал Парк высоких технологий, а LEGO-роботов — областное управление образования.

По словам учительницы, компьютеры здесь «точно лучшие в районе» и «это несравнимо с тем, что было раньше».

Занятия с 3D-принтером и LEGO-роботами начинаются в январе, пока было только одно — с роботами. Но посмотреть на «железо» дети заходят после уроков и на переменах.



Дети показывают LEGO-роботов

— Каждый день кто-то заходит и спрашивает, когда начнутся занятия, — рассказывает учительница. — Очень много желающих, а наборов всего десять. Считается, что эффективно, когда на одном наборе занимается два человека. Стараемся организовать все так, чтобы задействовать максимальное количество детей.

«Быстро разобрался»

Знакомьтесь: Никита и Паша. Никита учится в восьмом классе, а Паша — в девятом. Оба постоянно заглядывают в IT-центр на переменах и после уроков, чтобы повозиться с роботами и принтером.



Восьмиклассник Никита с LEGO-роботом

Никита легко объясняет нам, как устроен 3D-принтер. Чтобы было понятнее, мальчики решают напечатать брелок с логотипом TUT.BY. Паша в программе быстро делает модель и запускает ее «в печать». Принтер начитает склеивать слои пластика.

— А когда ты этому научился? — влезаем с вопросом. — Занятий-то еще не было.

— Как только привезли, — отвечает за Пашу Никита. — Быстро разобрался.



Девятиклассник Паша работает с 3D-принтером

Пока брелок печатается, ребята обсуждают контрольные (Никита ответил правильно на все вопросы) и взахлеб спорят о будущем криптовалют и майнинга.

Оба мальчика занимаются «скрэтчем», Никита в мае получил диплом второй степени на республиканских соревнованиях. В свободное время учат «взрослые» языки программирования: Паша — Python, а Никита — С++. «Выучишь С++ - будет проще учить C# и „джаву“», — объясняет Никита.



Никита наблюдает за работой 3D-принтера

Кем быть в будущем, они пока не выбрали. Никите интересен дизайн, а Паше — программирование. Среди вариантов поступления — минские вузы, но тут уж «как баллов хватит».

«Надо учиться переучиваться»

Людмила с гордостью говорит, что много ее учеников поступает в БГУИР.

— Образование сейчас не должно быть таким, что учитель пришел и сказал, а дети повторили, — рассуждает она. — Мы должны стараться учить детей добывать знания самостоятельно. Я стремлюсь направить, а если что-то точно не получается — подсказать. Часто говорю: «поищи здесь». Стараюсь, чтобы дети добывали знания самостоятельно.





Я думаю, что профессии будут меняться. Это мы дожили до пенсии с одной профессией, а у них вряд ли так получится. Поэтому надо учиться переучиваться. Малышей я к этому готовлю: обязательно что-то показываю, но потом они должны развить свой образец.