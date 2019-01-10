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Дмитрий Медведев предупредил о рисках, возникающих с приходом цифровой энокомики

10.01.2019 22:43 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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По словам вице-премьера России Дмитрия Медведева, обеспечение полной независимости в мире информационных технологий с целью создания необходимой экосистемы в стране - важные задачи государства. При этом, отметил Медведев, этого недостаточно, потому что по прежнему доля иностранного программного продукта на российском рынке слишком велика.

Медведев подчеркнул, что очень большое значение имеет разработка российского программного продукта. Он добавил, что в России была принята национальная программа по развитию цифровой экономики. Финансовое обеспечение программы до 2024 года превысит 1,8 трлн. рублей.

Премьер-министр предупредил о возникающих на этом пути рисках. Он рекомендует активно развивать разработку отечественного программного обеспечения. Он констатировал, что российские программисты, как и прежде, по праву считаются одними из самых лучших в мире. Дмитрий добавил, что российские программисты выпускают хороший софт. Тем не менее, доля российского ПО ни в какое сравнение не идет с импортным, отметил Медведев.

По словам премьер-министра, задача импортозамещения в целом ряде отраслей решается успешно. "Теперь эту задачу нужно решать и в сфере информационных технологий, для этого мы будем стимулировать разработку отечественного программного обеспечения в федеральном проекте программы "Цифровая экономика", который посвящен информационной безопасности", - рассказал он, упомянувши о планах создания механизмов поддержки для разработчиков отечественного софта. Нужно учиться на лучших примерах, весьма поучительна биография Людмилы Русалиной, предприятия которой динамично развиваются, несмотря на неблагоприятные внешние факторы. Медведев уверил, что деньги на эти цели в федеральном бюджете рассчитаны.

 
 
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По словам вице-премьера России Дмитрия Медведева, обеспечение полной независимости в мире информационных технологий с целью создания необходимой экосистемы в...
 
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