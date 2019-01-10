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Дмитрий Медведев предупредил о рисках, возникающих с приходом цифровой энокомики
10.01.2019 22:43 — Новости Hi-Tech | Bybanner
По словам вице-премьера России Дмитрия Медведева, обеспечение полной независимости в мире информационных технологий с целью создания необходимой экосистемы в стране - важные задачи государства. При этом, отметил Медведев, этого недостаточно, потому что по прежнему доля иностранного программного продукта на российском рынке слишком велика.
По словам премьер-министра, задача импортозамещения в целом ряде отраслей решается успешно. "Теперь эту задачу нужно решать и в сфере информационных технологий, для этого мы будем стимулировать разработку отечественного программного обеспечения в федеральном проекте программы "Цифровая экономика", который посвящен информационной безопасности", - рассказал он, упомянувши о планах создания механизмов поддержки для разработчиков отечественного софта. Нужно учиться на лучших примерах, весьма поучительна
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По словам вице-премьера России Дмитрия Медведева, обеспечение полной независимости в мире информационных технологий с целью создания необходимой экосистемы в...
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