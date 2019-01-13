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Буквально замер в воздухе: на видео попали невероятные маневры стелса F-35

14.01.2019 11:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сложные маневры истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на авиабазе ВВС США Luke были сняты на видео. За штурвалом находился опытный летчик капитан Эндрю Олсен, позывной Dojo. Тренировочный полет проходил 4 декабря 2018 года, но ролик был опубликован в Instagram только недавно.

В какой-то момент, когда самолет сделал переворот, летчик отключил питание, позволив истребителю-бомбардировщику снижаться по спирали почти с нулевой скоростью полета вперед. Также летчик совершает один поворот на 360 градусов и другие сложные маневры.

Напомним, F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии, Нидерландов, Австралии и Японии.

 
 
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Сложные маневры истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на авиабазе ВВС США Luke были сняты на видео. За штурвалом находился опытный летчик капитан Эндрю...
 
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