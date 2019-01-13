Буквально замер в воздухе: на видео попали невероятные маневры стелса F-35

Сложные маневры истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на авиабазе ВВС США Luke были сняты на видео . За штурвалом находился опытный летчик капитан Эндрю Олсен, позывной Dojo. Тренировочный полет проходил 4 декабря 2018 года, но ролик был опубликован в Instagram только недавно.

В какой-то момент, когда самолет сделал переворот, летчик отключил питание, позволив истребителю-бомбардировщику снижаться по спирали почти с нулевой скоростью полета вперед. Также летчик совершает один поворот на 360 градусов и другие сложные маневры.

Напомним, F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии, Нидерландов, Австралии и Японии.