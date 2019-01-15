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На Луне умерло первое выращенное растение

16.01.2019 11:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вчера стало известно, что на борту китайской межпланетной станции «Чанъэ-4», совершившей успешную посадку на обратной стороне Луны, проросло одно из семян хлопка. Но росток умер спустя девять дней после начала экспедиции, сообщает thenextweb.com.

Так выглядели пророщенные ростки

Семена хлопчатника находились в специальном герметичном контейнере, установленном в посадочной платформе. К сожалению, пережить падение температуры до -150°С во время лунной ночи у них не получилось. По словам Се Гэнсиня (Xie Gengxin), ответственного за проведение эксперимента, жизнь внутри контейнера просто не смогла выдержать подобных условий.

Тем не менее, даже такой результат стал «гигантским скачком для человечества, поскольку в будущем это сможет помочь выращивать на Луне пищу для космонавтов», уточняет thenextweb. Кроме того, «изучение роста растений в условиях низкой гравитации позволит заложить основу для будущего создания космической базы», — уточнил профессор Лю Ханьлун (Liu Hanlong), руководитель эксперимента.

Напомним: аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании малоизученной обратной стороны Луны.

 
 
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Вчера стало известно, что на борту китайской межпланетной станции «Чанъэ-4», совершившей успешную посадку на обратной стороне Луны, проросло одно из семян хлопка....
 
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