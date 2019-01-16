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МТС представил новые тарифы с безлимитом на соцсети

17.01.2019 13:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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МТС представил тарифные планы «Супер» и предлагает скидку на абонентскую плату новым абонентам. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

МТС представил новые тарифы с безлимитом на соцсети
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тарифы «Супер», «Супер 8» и «Супер max» предоставляют безлимитный интернет-трафик на мессенджеры и соцсети. «Супер max» также включает безлимит на просмотр роликов в YouTube. Кроме того, для всех остальных задач в тарифы включено соответственно 1 ГБ, 8 ГБ и 15 ГБ трафика.

Из различий — количество включенных минут на разговоры в сети МТС и в сетях других операторов. Тариф «Супер» предлагает 200 минут в месяц на звонки на номера МТС, но не предоставляет минут на разговоры в остальных сетях. На «Супер 8» и «Супер max» нет включенных минут только на номера МТС, зато они соответственно предоставляют 400 минут и безлимит минут на разговоры во всех сетях.

Ежемесячная плата за тарифы «Супер», «Супер 8» и «Супер max» на первые 90 календарных дней с момента подключения для новых абонентов (при активации новой SIM-карты) составляет соответственно 7, 10,5 и 14 рублей. Обычная ежемесячная цена тарифов — 10, 15 и 20 рублей.

Кроме того, подключившимся с 17 января по 30 апреля новым абонентам каждые 30 дней предоставляется «интернет-бонус» в виде дополнительных 1 ГБ, 8 ГБ и 15 ГБ интернет-трафика.

Если вы сейчас на другом тарифе МТС (кроме «Супер max», «4G макси», «4G мега» и «Безлимитище»), с 17 января по 30 апреля 2019 г. можно перейти на тариф «Супер 8» и получать бонусные 7 ГБ трафика. При смене тарифного плана на «Супер max» бонусный трафик (15 ГБ) получат абоненты МТС любых других тарифных планов (кроме «4G мега»).

Для присоединения к акции предлагают воспользоваться одним из USSD-запросов:

  • *581# для «Супер»
  • *582# для «Супер 8»
  • *583# для «Супер max»
 
 
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МТС представил тарифные планы «Супер» и предлагает скидку на абонентскую плату новым абонентам. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
 
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