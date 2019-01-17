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В Шотландии обнаружили самую старую в мире таблицу Менделеева

18.01.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Самую старую в мире таблицу с периодической системой химических элементов (таблицу Менделеева) обнаружили ученые во время разборки документов в лаборатории Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на BBC.

В Шотландии обнаружили самую старую в мире таблицу Менделеева
Фото: UNIVERSITY OF ST ANDREWS

Плакат с классификацией химических элементов, являющейся выражением периодического закона, открытого русским ученым Дмитрием Менделеевым (1834−1907) в 1869 году, был отпечатан в Вене в 1879—1886 годах. На это, как отмечает профессор Эрик Скерри из Калифорнийского университета, указывают надписи на таблице.

Первые сведения о находке появились еще в 2014 году, и с тех пор проводилась работа по аутентификации и сохранению хрупкого ватмана. Теперь ученые пришли к выводу, что эта таблица «старейшая в мире». Элементы галлий и скандий, открытые в 1875 и 1879 годах соответственно, на ней присутствуют, а вот германия, открытого в 1886 году, в таблице нет.

По словам бывшего руководителя отдела химии факультета науки шотландского университета профессора Дэвида О’Хагана, таблица станет в 2019 году «доступной для исследований» и будет демонстрироваться в вузе. «Запланирован целый ряд мероприятий, связанных с реликвией, в год, объявленный ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в связи с ее созданием 150 лет назад», — отметил О’Хаган.

 
 
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Самую старую в мире таблицу с периодической системой химических элементов (таблицу Менделеева) обнаружили ученые во время разборки документов в лаборатории...
 
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