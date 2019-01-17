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Дешевле, чем в интернете: какую технику сейчас можно выгодно купить в Беларуси

18.01.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на гаджеты и бытовую технику. Мы проверили предложения продавцов и выбрали те, которые стоят дешевле, чем в интернет-магазинах.

Дешевле, чем в интернете: какую технику сейчас можно выгодно купить в Беларуси
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: stevepb / pixabay.com

21vek.by

С выгодой в онлайн-гипермаркете можно купить, например, телевизор Toshiba 32S2855EC.

Сейчас устройство продается за 389 рублей, а в некоторых магазинах в интернете — не менее чем за 405−438 рублей. За эти деньги телевизор предлагает экран диагональю 32 дюйма (1366 на 768 точек), динамики общей мощностью 12 Вт, а также поддержку приема цифрового сигнала DVB-T/DVB-C.

Пылесос Samsung SC18M21B0S2 в «21 веке» стоит 177 рублей. В Сети за него просят либо столько же, либо больше — цена доходит до 250−320 рублей.

Этот пылесос предназначен для сухой уборки, может похвастаться мощностью всасывания в 380 Вт, циклонным пылесборником объемом в 1,5 литра, а также уровнем шума, не превышающим 87 дБ. В комплекте поставки есть турбощетка и фильтр тонкой очистки. Длина сетевого шнура — шесть метров.

Стиральная машина Beko WKY 71 031 PTLYSB2 со скидкой стоит 579 рублей, а в каталоге KUPI.TUT.BY предлагается не менее чем 580−600 рублей. Некоторые продавцы и вовсе продают ее более чем за 700 рублей.

К основным техническим характеристикам стиралки относится максимальная загрузка белья в семь килограммов, класс потребления энергии А+, расход воды за одну стирку на уровне 50 литров, скорость отжима до 1000 оборотов в минуту, а также уровень шума до 55 дБ.

 

«5 элемент»

Планшет Lenovo TB-X103 °F TAB 10 в магазинах сети продается за 299 рублей, у других продавцов стоимость варьируется и доходит до 400 рублей.

В остальном перед нами — планшет начального уровня на Android с 1 ГБ оперативной памяти, 10,1-дюймовым экраном (1280 на 800 пикселей), аккумулятором на 7000 мАч, а также основной камерой разрешением в 5 Мп и фронтальной в 2 Мп.

Игровая приставка Sony PlayStation Classic — переиздание самой первой PlayStation в миниатюрном корпусе со множеством предустановленных игр. В комплект поставки входит HDMI-кабель и два проводных геймпада. В «5 элементе» за приставку просят 169,99 рублей, в интернете — около 220−300 рублей.

Мультиварку Redmond RMC-M251 оценили в 99,90 рублей вместо 120−170 рублей у других продавцов. Главные плюсы модели: несколько программ готовки (включая выпечку, плов и различные каши), объем пять литров, электронная система управления, таймер на 24 часа и возможность регулирования температуры.

 

«Техноплюс»

В «Техноплюс» сейчас со скидкой можно купить, например, микроволновую печь Horizont 20MW700−1378BIS. Ее продают за 124,99 рубля, а в каталоге KUPI.TUT.BY за нее просят около 140 рублей.

Внутренний объем микроволновки равняется 20 литрам, покрытие — эмаль. Мощность — 700 Вт, в наличии также таймер на 35 минут. Управление — механическое (с поворотными переключателями).

Холодильник LG GA-B429 SQCZ стоит 989 рублей, в других местах — за 1000−1100 рублей.

Холодильная и морозильная камеры аппарата выполнены по технологии No Frost. Общий объем — 302 литра, класс потребления энергии — А++. Из других особенностей — уровень шума не выше 39 дБ, а также функция суперзаморозки.

С ощутимой скидкой получится купить и пылесос Philips FC8471. «Техноплюс» продает его за 169,22 рубля, интернет-магазины — за 260−270 рублей. Из особенностей пылесоса выделим мощность всасывания в 330 Вт, циклонный пылесборник на 1,5 литра и уровень шума не выше 83 дБ.

 
 
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Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на гаджеты и бытовую технику. Мы проверили предложения продавцов и выбрали те, которые стоят дешевле,...
 
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