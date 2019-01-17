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Дешевле, чем в интернете: какую технику сейчас можно выгодно купить в Беларуси
18.01.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на гаджеты и бытовую технику. Мы проверили предложения продавцов и выбрали те, которые стоят дешевле, чем в интернет-магазинах.
21vek.by
С выгодой в онлайн-гипермаркете можно купить, например, телевизор
Сейчас устройство продается за 389 рублей, а в некоторых магазинах в интернете — не менее чем за 405−438 рублей. За эти деньги телевизор предлагает экран диагональю 32 дюйма (1366 на 768 точек), динамики общей мощностью 12 Вт, а также поддержку приема цифрового сигнала DVB-T/DVB-C.
Пылесос
Этот пылесос предназначен для сухой уборки, может похвастаться мощностью всасывания в 380 Вт, циклонным пылесборником объемом в 1,5 литра, а также уровнем шума, не превышающим 87 дБ. В комплекте поставки есть турбощетка и фильтр тонкой очистки. Длина сетевого шнура — шесть метров.
Стиральная машина
К основным техническим характеристикам стиралки относится максимальная загрузка белья в семь килограммов, класс потребления энергии А+, расход воды за одну стирку на уровне 50 литров, скорость отжима до 1000 оборотов в минуту, а также уровень шума до 55 дБ.
«5 элемент»
Планшет
В остальном перед нами — планшет начального уровня на Android с 1 ГБ оперативной памяти, 10,1-дюймовым экраном (1280 на 800 пикселей), аккумулятором на 7000 мАч, а также основной камерой разрешением в 5 Мп и фронтальной в 2 Мп.
Игровая приставка
Мультиварку
«Техноплюс»
В «Техноплюс» сейчас со скидкой можно купить, например, микроволновую печь
Внутренний объем микроволновки равняется 20 литрам, покрытие — эмаль. Мощность — 700 Вт, в наличии также таймер на 35 минут. Управление — механическое (с поворотными переключателями).
Холодильник
Холодильная и морозильная камеры аппарата выполнены по технологии No Frost. Общий объем — 302 литра, класс потребления энергии — А++. Из других особенностей — уровень шума не выше 39 дБ, а также функция суперзаморозки.
С ощутимой скидкой получится купить и пылесос
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Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на гаджеты и бытовую технику. Мы проверили предложения продавцов и выбрали те, которые стоят дешевле,...
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