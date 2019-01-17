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Танк Т-72М1 двигается на высоте 4500 метров

18.01.2019 16:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Танки Т-72М1 индийской армии были переброшены на границу с Китаем в горный штат Сикким, который находится на высоте около 4500 метров. Видео с одной из этих боевых машин опубликовал на своей странице редактор индийского новостного канала ABP News.

В горных условиях подвижность танков уменьшается не только из-за пересеченности рельефа. На высоте 1000 метров над уровнем моря происходит естественное снижение мощности (из-за меньшей плотности воздуха).

В ролике видно, как Т-72М1 пересекает замерзшую горную реку Тиста. Судя по видео, двигатель боевой машины не испытывает проблем из-за разряженного воздуха. Штат Сикким находится на северо-востоке Индии и граничит с Бутаном, Тибетом и Непалом. Здесь находится самая высокая гора Индии — Канченджанга Главная — высотой 8586 метров.

Т-72М1 — это модернизированная экспортная модификация танка Т-72А, которая отличается дополнительным 16-мм броневым листом на верхней лобовой детали корпуса и комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя. Эти танки производились в Индии по лицензии под обозначением Ajeya.

 
 
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Танки Т-72М1 индийской армии были переброшены на границу с Китаем в горный штат Сикким, который находится на высоте около 4500 метров. Видео с одной из этих боевых...
 
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