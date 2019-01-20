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Британский морпех испытывает снаряжение наемника из «Звездных войн»
21.01.2019 11:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Работающий вариант джетпака продемонстрировал британским военным бывший морпех Ричард Браунинг.
Джетпак позволяет своему оператору передвигаться со скоростью до 80 км/ч. Демонстрация изобретения проходила в центре подготовки британских морпехов Commando Training Centre на юго-западе Великобритании.
До недавнего времени компактные джетпаки были уделом фантастики. Например, подобным устройством пользовался известный мандалорский наемник из саги «Звездные войны» Джанго Фетт.
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Работающий вариант джетпака продемонстрировал британским военным бывший морпех Ричард Браунинг. Видео опубликовано на YouTube-канале фирмы Gravity Industries, владельцем...
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