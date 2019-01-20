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Американцы использовали зенитные комплексы «Оса» и «Тор» во время учений

21.01.2019 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На учениях Southern Strike, где отрабатывались удары с воздуха, американцы задействовали российские зенитные ракетные комплексы и бронетехнику, сообщает Defence blog. На видео с учений можно рассмотреть ЗРК «Оса» и «Тор», а также БТР-80.

Удары с воздуха отрабатывали экипажи вертолетов AH-64 Apache из 172d Airlift Wing. Учения проходили совместно с бойцами из спецподразделения ВВС США. Southern Strike — это крупномасштабные учения по проведению обычных и специальных операций, организованные Национальной гвардией Миссисипи.

Использование советских/российских комплексов ПВО, боевых самолетов и бронетехники в армии США — давно устоявшаяся практика. Например, зенитная система, похожая на российскую ЗРС С-300, находится на полигоне электронного слежения в Толича Пик. Увидеть комплекс можно на картах Google Maps.

 
 
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На учениях Southern Strike, где отрабатывались удары с воздуха, американцы задействовали российские зенитные ракетные комплексы и бронетехнику, сообщает Defence blog. На...
 
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