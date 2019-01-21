В Китае нашли глубочайшую в мире голубую дыру

Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая опубликовал результаты измерений в огромном естественном резервуаре с водой на территории города Саньша. Глубина этого природного колодца составляет немного более 300 метров и превышает глубину прежнего рекордсмена — голубую дыру Дину на Багамских островах (около 200 метров). Об этом пишет ТАСС.



Голубая дыра в районе Дахаба, Египет. Фото: reuters

На поверхности диаметр глубоководной пещеры, официальное географическое название которой — Юнълэ («Вечная радость»), достигает 130 метров и, по мере погружения, сужается до 36 метров. Как утверждают ученые, эта тектоническая воронка не сообщается под землей с акваторией прилегающего Южно-Китайского моря. У нее практически вертикальный наклон и, несмотря на отсутствие выхода к океану, в ней живет более 20 видов морских рыб и животных.

«Эта голубая дыра представляет собой большую научную, историческую и культурную ценность», — прокомментировали в госцентре океанического прогнозирование значимость данного геологического феномена.

По словам Сяо Цзе, мэра города Саньша, власти уделяют внимание охране экологии Юнълэ, а также окружающих ее коралловых рифов. «Там проводятся научно-исследовательские работы, осуществляется деятельность по освоению этой голубой дыры. Мы предпринимаем целый перечень мер, направленных на сохранение этого достояния природы всемирной значимости», — подчеркнул мэр.

Голубые дыры — заполненные водой воронки, образовавшиеся из-за эрозии горных пород. Как правило, такие пещеры популярны среди дайверов. Благодаря своей глубине эти резервуары поглощают солнечные лучи, за счет чего имеют темно-синий окрас, контрастируя с окружающим их мелководьем или сушей. Среди них наиболее известна голубая дыра у берегов Белиза (глубина около 125 метров), а также в районе Дахаба (Египет, 130 метров).