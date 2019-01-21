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В человеческих костях обнаружили ранее неизвестную сеть кровеносных сосудов
22.01.2019 22:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученые из Германии обнаружили внутри мышиных и человеческих костей ранее неизвестную сеть небольших кровеносных сосудов. Об этом
По словам специалистов, эти транскортикальные сосуды (англ. trans-cortical vessels) действуют как система туннелей, помогая крови и иммунным клеткам быстрее распространяться по организму.
К такому выводу исследователи пришли, изучив строение трубчатых костей мышей, а после и большеберцовой кости человека. Правда в случае с человеческими костями «могут понадобится дополнительные, более тщательные исследования из-за наличия лишь косвенных свидетельств».
Ученые отметили, что структуру костей часто представляют сплошной, но это не так — кроме механической поддержки, они выполняют и другие функции. Ведь у некоторых позвоночных в них находится костный мозг — орган кроветворения.
Таким образом, обнаружение транскортикальных сосудов может сыграть решающую роль в эффективности применения и разработки определенных лекарств. В некоторых чрезвычайных ситуациях (например, на поле боя) солдатам иногда делают инъекции прямо в костный мозг, и это помогает быстрее поставить их на ноги.
Ранее о причинах действия подобного лечения доподлинно ничего известно не было, но открытие транскортикальных сосудов может объяснить этот феномен.
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Ученые из Германии обнаружили внутри мышиных и человеческих костей ранее неизвестную сеть небольших кровеносных сосудов. Об этом пишет Science Alert.
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