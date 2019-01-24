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Guru Blockchain Forum 2019
24.01.2019 22:11 — Новости Hi-Tech | Bybanner
17 марта 2019 года в одном из лучших отелей Санкт-Петербурга «Холидей Инн Московские ворота» состоится Guru Blockchain Forum!
Консолидация разработчиков технологии блокчейн, экспертов криптосферы, представителей бизнеса и государства в области регулирования цифровой экономики – основная задача Guru Blockchain Forum.
Второй форум в 2019 году - это надежность сотрудничества, партнерства и гарантия высокого уровня организации мероприятия. Первый Guru Blockchain с успехом прошел 26.05.2018 в Минске.
Для Вас на форуме будет сделан акцент на практику. Безграничный нетворкинг в поиске решений для оптимизации бизнес-процессов, практические рекомендации в регулировании сферы с точки зрения закона. Мы взяли на себя эту миссию, ведь разработка новых решений и стратегий необходима всем сторонам индустрии цифровых валют.
Спикеры форума
Практики в своих сферах, ТОП-эксперты: Надежда Сурова, Анатолий Илле, Аркадий Хохлов, Мария Станкевич, Олег Герасимов, Крупышев Максим, Игорь Судец, Дмитрий Плахов , Алик Арсланов, Артём Попов.
Менторы
Специалисты-практики высокого уровня в своих нишах: Руслан Юсуфов, Герберт Шопник, Александр Соболев, Алина Бельковская, Бурянин Владимир.
Guru Blockchain Forum создан, чтобы наглядно показать широкой общественности и бизнесу преимущество использования современных цифровых технологий.
Мы обратились к первым лицам в госрегулировании индустрии для того, чтобы раскрыть проблему безопасности и регуляции.
Выставка в рамках форума Guru Blockchain – это масштабное представление новых проектов и продуктов, площадка для нетворкинга, обретения новых связей и возможностей продвижения и расширения вашего бизнеса.
Во время форума для вас будет открыта менторская зона Guru Blockchain Forum. Личное общение с известными специалистами в сфере блокчейн-технологий и смежных ниш – это максимум полезной информации, которые сразу же можно интегрировать в практику .
Приглашаем посетить официальный сайт форума для получения детальной информации
Ждем вас на Guru Blockchain Forum!
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17 марта 2019 года в одном из лучших отелей Санкт-Петербурга «Холидей Инн Московские ворота» состоится Guru Blockchain Forum!
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