Guru Blockchain Forum 2019

17 марта 2019 года в одном из лучших отелей Санкт-Петербурга «Холидей Инн Московские ворота» состоится Guru Blockchain Forum!





Консолидация разработчиков технологии блокчейн, экспертов криптосферы, представителей бизнеса и государства в области регулирования цифровой экономики – основная задача Guru Blockchain Forum.

Второй форум в 2019 году - это надежность сотрудничества, партнерства и гарантия высокого уровня организации мероприятия. Первый Guru Blockchain с успехом прошел 26.05.2018 в Минске.

Для Вас на форуме будет сделан акцент на практику. Безграничный нетворкинг в поиске решений для оптимизации бизнес-процессов, практические рекомендации в регулировании сферы с точки зрения закона. Мы взяли на себя эту миссию, ведь разработка новых решений и стратегий необходима всем сторонам индустрии цифровых валют.

Спикеры форума

Практики в своих сферах, ТОП-эксперты: Надежда Сурова, Анатолий Илле, Аркадий Хохлов, Мария Станкевич, Олег Герасимов, Крупышев Максим, Игорь Судец, Дмитрий Плахов , Алик Арсланов, Артём Попов.

Менторы

Специалисты-практики высокого уровня в своих нишах: Руслан Юсуфов, Герберт Шопник, Александр Соболев, Алина Бельковская, Бурянин Владимир.

Guru Blockchain Forum создан, чтобы наглядно показать широкой общественности и бизнесу преимущество использования современных цифровых технологий.

Мы обратились к первым лицам в госрегулировании индустрии для того, чтобы раскрыть проблему безопасности и регуляции.

Выставка в рамках форума Guru Blockchain – это масштабное представление новых проектов и продуктов, площадка для нетворкинга, обретения новых связей и возможностей продвижения и расширения вашего бизнеса.

Во время форума для вас будет открыта менторская зона Guru Blockchain Forum. Личное общение с известными специалистами в сфере блокчейн-технологий и смежных ниш – это максимум полезной информации, которые сразу же можно интегрировать в практику .

Приглашаем посетить официальный сайт форума для получения детальной информации http://guru-blockchain.com

Ждем вас на Guru Blockchain Forum!