Дизайн на первом месте: обзор и тест монитора AOC PDS271, к которому приложили руку дизайнеры студии F. A. Porsche

Если смотреть на AOC PDS271 анфас, то искушенный в «мониторных делах» человек не найдет ничего необычного. Да, нижняя окантовка экрана выполнена из алюминия, хотя в большинстве моделей это обычно посеребренный пластик, но в остальном ничего особенного: тот же светодиод состояния справа, те же узкие, но отнюдь не исчезающие рамки экрана.
Но достаточно повернуть монитор в профиль, и… вот он, вау-эффект!
Толщина корпуса монитора в верхней части составляет всего пять миллиметров, внизу — около сантиметра. Даже современные и сверхдорогие телевизоры OLED едва ли могут похвастаться такой здоровой худобой! Что и говорить, за счет сверхтонкого корпуса выглядит AOC PDS271 эффектно. Материалы тоже подобраны отлично: в верхней части сзади — матовый пластик, внизу — глянцевый. Подставка выполнена из алюминия, как и та самая рамка нижней кромки экрана.
Но у этой тонкой медали есть и обратная сторона: встроенных громкоговорителей в AOC PDS271 нет, а блок питания выполнен в виде отдельного модуля. И пускай сверху он тоже оформлен алюминием, но так или иначе полезное пространство на столе или под столом он занимает. Пускай и немножко.
А вы обратили внимание, что на тыльной панели AOC PDS271 нет ни одного видеовхода? Поклонники «чистого дизайна» из студии Порше решили, что раз уж монитор будет «дизайнерский», значит, не место на корпусе разного рода разъемам. По крайней мере в видимой части их быть не должно. Поэтому разъем HDMI запрятали… в подставку! Причем это не обычный HDMI, а его уменьшенная версия — обычный просто не вписался бы в ширину ножки подставки.
В общем, схема подключения источника сигнала к монитору выглядит следующим образом. Сначала подключаем кабель HDMI к ноутбуку или видеокарте компьютера, после этого второй конец HDMI вставляем в соответствующий разъем блока питания. Потом к порту Mini-HDMI подключаем кабель из комплекта, а второй его конец подсоединяем к разъему в ножке подставки. Согласитесь, нетривиально соединять компьютер с монитором, используя два кабеля одного и того же интерфейса. Но такие сложности компенсируются меньшей заметностью кабелей, из-за чего стол выглядит опрятнее. Разъем видеоинтерфейса один, а значит, в случае физической несовместимости портов необходимо будет заказывать переходник или даже конвертер, если речь идет об аналоговом интерфейсе.
В мониторе имеется еще один порт — для наушников. Его спрятали от глаз в правый угол нижней кромки, рядом со светодиодом состояния.
Так как встроенных динамиков в этой модели нет, наушники — единственная возможность послушать музыку, передающуюся на монитор через HDMI.
Подставка AOC PDS271 выглядит ну очень необычно из-за своей асимметрии, но при этом она выполнена в общем духе минимализма. К монитору она прикреплена намертво, что удобно с точки зрения сборки (по сути, монитор собирать вообще не надо, пользователю лишь придется разобраться с мудреной схемой подключения HDMI), но не очень хорошо по части функциональности. К примеру, заменить эту подставку на стороннюю с креплением VESA не получится.
Подставка выполнена из металла и выглядит отлично. Особенно понравилась ее цилиндрическая часть в месте соединения с корпусом: площадь соприкосновения настолько мала, что кажется, будто подставку приклеили к монитору. В плане возможностей она предлагает регулировку угла наклона в диапазоне от -3,5° до 21,5°.
Яркости много, на распределена она неравномерно: разброс от 0 до 14% — довольно приличный. На темном фоне хорошо видна разница в освещении вдоль верхней и нижней граней матрицы.
Гамма настроена с «особенностями». Измеренное значение составило 2,4 вместо 2,2. Накладываем эту картинку на слабую контрастность и получаем прописанные сценаристами темные пространства (например, темное помещение, ночные сцены, чаща леса и т.д.) слишком темными. Для игр такой вариант не подойдет. Откорректировать гамму не получится — в меню нет никаких настроек или хотя бы пресетов.
PDS271 передает цвета достаточно точно. Хоть большинство значений DeltaE и выходит за пределы одной единицы, но не превышает границу трех единиц. Это нормальный результат, но не идеальный. Дополнительная калибровка такому монитору не помешает.
К углам обзора вопросов нет, они широчайшие — все-таки матрица обязывает. Ну а вот отклик в районе 20 мс не оставляет игровых шансов PDS271. Для игр этот монитор мы не рекомендуем.