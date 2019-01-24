Дизайн на первом месте: обзор и тест монитора AOC PDS271, к которому приложили руку дизайнеры студии F. A. Porsche

Если смотреть на AOC PDS271 анфас, то искушенный в «мониторных делах» человек не найдет ничего необычного. Да, нижняя окантовка экрана выполнена из алюминия, хотя в большинстве моделей это обычно посеребренный пластик, но в остальном ничего особенного: тот же светодиод состояния справа, те же узкие, но отнюдь не исчезающие рамки экрана.

Но достаточно повернуть монитор в профиль, и… вот он, вау-эффект!