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Цукерберг хочет объединить Facebook, WhatsApp и Instagram
25.01.2019 22:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Facebook планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну единую экосистему. Об этом
В издании отмечают, что полная интеграция мессенджеров может произойти до 2020 года, работа над унификацией сейчас находится на начальном этапе.
По задумке разработчиков, пользователи Facebook Messenger смогут не выходя из приложения написать сообщение, например, юзеру WhatsApp — информация будет передаваться по защищенному каналу связи. Такой же принцип и с Instagram — сообщения в «директе» будут видны от людей, пользующихся Facebook Messenger и WhatsApp (и наоборот).
Сейчас пересылка зашифрованных сообщений между двумя пользователями доступна только в рамках одного сервиса.
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Facebook планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну единую экосистему. Об этом пишет The New York Times.
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